Геннадій Кернес обіймає посаду мера Харкова вже 10 років. За цей час він так ні разу й не задекларував нерухомість, зате може похизуватися колекцією елітних годинників.

Геннадій Кернес — незмінний мер Харкова вже більше 10 років. У 2014 році Кернесу вдалося вижити після замаху на вбивство, а зараз політик перебуває у комі. Його госпіталізували з двостороннім запаленням легень, повідомляють, що у політика може бути важка форма COVID-19. Про те, чим живе, як працює та що декларує Геннадій Кернес читайте у біографії, яку підготував 24 канал.

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Біографія

Геннадій Кернес народився у Харкові 27 червня 1959 року. Вже у 1976 році закінчив середню школу №76, після чого вступив до ПТУ №14 на спеціальність "кресляр-конструктор". Кернес також закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого, де здобув освіту юриста, а у Харківському державному економічному університеті отримав диплом магістра державного управління.

Ще у 1977 році він почав працювати слюсарем на харківському заводі "Світло шахтаря". Після цього він працював ще на десяти різних державних підприємствах міста, аж поки у 1992 році не став керівником виробничо-комерційної фірми "Акцептор".

У 1999-2001 роках працював першим заступником директора Харківської філії дочірньої компанії "Торговий дім «Газ Україна", а з 2001 по 2006 рік — президентом акціонерного товариства відкритого типу з іноземними інвестиціями "НПК-ХОЛДІНГ", де раніше був головою правління.

Політична діяльність

Політична кар’єра Кернеса розпочалася вже після 2006 року, хоча депутатом Харківської міської ради він вперше став ще у 1998 році. Але у квітні 2006 року Кернес отримав посаду секретаря Харківської міської ради та очолив виборчу кампанію кандидата на посаду місцевого мера Михайла Добкіна.

Мером Харкова Кернеса обрали у листопаді 2010 року. Того ж року він став головою харківського осередку партії регіонів. Осінню 2015 року він знову переміг на місцевих виборах, та ще й у першому турі, отримавши 65,8% голосів. Геннадій Кернес планує балотуватися й цього разу, не плануючи відмовлятися від боротьби за мерське крісло.

Фото інстаграм Геннадія Кернеса

Сім’я

Відомо, що Кернес вперше одружився у 1982 році з Оксаною Василенко. Того ж року в них народився син Кирило, а вже у 1985 році подружжя розлучилося. Після цього Геннадій Кернес жив з Галиною Приваловою, яка також народила йому сина Данила.

Вже у 2000-х Кернес знову одружився — на Оксані Гайсинській, дочці колишнього заступника Генерального прокурора України Юрія Гайсинського. Останнім часом мер Харкова запевняє, що не одружений з Гайсинською та має вільні стосунки.

Також на офіційному сайті Харківської міської ради вказано, що Кернес виховує трьох дітей, але у декларації інформація про членів сім’ї відсутня.

Фото інстаграм Геннадія Кернеса

Замах на життя

У квітні 2014 року на Геннадія Кернеса скоїли замах — вистрелили під час велопрогулянки. Після цього мера Харкова перевезли до ізраїльської клініки. Кернес пройшов реабілітацію, але так і не зміг встати з інвалідного візка, на якому пересувається й дотепер.

Тоді Михайло Добкін та Юрій Димент (близькі друзі Кернеса) організували серед місцевих бізнесменів збір коштів на операцію мера Харкова в Ізраїлі. У 2016 році Юрія Димента знайшли застреленим на кладовищі, де похоронена його матір.

Незважаючи на десятки версій та звинувачень, замовника та виконавця цих злочинів так досі й не знайшли.

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Декларація

Декларація Геннадія Кернеса досить скромна. Власного житла політик не декларує, вказуючи лише те, що орендує невеликі приміщення. Зате має 11 задекларованих годинників відомих брендів, починаючи від Rolex та закінчуючи Patek Phillipe. Також в декларації вказано, що у нього є інвалідне крісло-коляска з електроприводом, яке він придбав у 2016 році за 101 тисячу гривень.

Згідно з декларацією, у 2019 році Кернес заробив 1,152 мільйони гривень на посаді мера, ще 18,9 мільйони гривень — це дивіденди від компанії "Фінекс-Капітал". Також він задекларував близько 9 тисяч гривень відсотків від депозитів.

Також вказано, що він зберігає 64 мільйони гривень готівкою, а на депозитах у нього розміщено близько 17 мільйонів гривень та 17 тисяч доларів. Також він задекларував акції "Харківобленерго", ПрАТ "Харківенергозбут", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами" Фінекс-Капітал "вартістю 7 млн гривень.

Журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" ще раніше розповідали про те, що у декларації Кернеса ніколи не з’являлася цивільну дружину Оксана Гайсинська та записані на неї активи. В той же час, за останні роки Гайсинська володіла цілим автопарком автомобілів. Серед них: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8.

Також відомо, що з 2015 року Гайсинська володіє квартирою на 150 квадратів поруч з урядовим кварталом Києва, ринкова вартість якої складає приблизно 25 мільйонів гривень, та має ще дві квартири у Харкові, загальною площею 300 квадратів, ринкова вартість яких більше 300 тисяч доларів.

Фото інстаграм Геннадія Кернеса

Скандали

Кернес доволі одіозний політик, який часто втрапляє у скандали, через підозри у корупційних схемах, або лайку та образи. У 2016 році Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України провели обшуки в приміщеннях, що належать Геннадію Кернесу. Тоді була відкрита кримінальна справа, щодо організації схеми з розкрадання 654 гектарів землі Харкова на суму 4 мільярди гривень.

Вже у лютому 2019 року Кернес знову опинився в центрі скандалу, бо відмовився надавати слово представникам громадськості, які були невдоволені підвищенням тарифів на проїзд у громадському транспорті. Мер Харкова назвав їх "буйно-гучними дебілами".