Під час російського обстрілу загинув енергетик ДТЕК Геннадій Мусатов

Окупанти продовжують цинічно нищити цивільну інфраструктуру і вбивати українців. Стало відомо про нову втрату у лавах енергетиків.

Під час перемовин з американцями очільник МЗС країни-агресора Сергій Лавров цинічно заявив, що Росія ніколи не била по енергетичній інфраструктурі України. Втім, реальність має інший вигляд, передає 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

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Загинув у битві за світло

Вдень 20 лютого окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Тоді загинули дві людини. Одна з них – 56-річний працівник ДТЕК Геннадій Мусатов із 20-річним стажем.

Разом з бригадою Геннадій приїхав відновлювати електромережі, пошкоджені обстрілами. Саме тоді ворог завдав повторного удару і влучив в автокран, за кермом якого енергетик.

Немає слів, щоб описати біль. Глибокі співчуття рідним, близьким, колегам, всім, хто знав та любив Геннадія. Вічна та світла пам'ять кожному, хто загинув під час битви за світло…,

– йдеться у повідомленні компанії.

До слова, російські війська вдарили КАБом по житловому сектору Куп'янська, зруйнувавши приватний будинок і вбивши чоловіка, який опинився під завалами.