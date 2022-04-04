Геноцид, різанина і злочини проти людства: звірства росіян у Бучі другий день на перших шпальтах

Коен новий день показує все більше звірства, які вчиняли російські окупанти в захоплених містах поблизу Києва. Фотографії жахіть не сходять з перших шпальт світових ЗМІ.

Топові британські газети, які вийшли в понеділок, 4 квітня, свої перші сторінки присвятили саме цим подіям. Вже другий день поспіль британці дізнаються про те, то такі росіяни насправді.

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"Останні звірства Путіна. Геноцид". Такий напис великими буквами на першій шпальті видання Daily Mirror. Тут розміщена фотографія з вулиці Бучі, де лежать тіла вбитих мирних мешканців.

Фотографії спаленої техніки на вулицях міста розмістила на головній сторінці газета i. Там заголовок до новини звучить "Розправа над невинними".

"Жах в Бучі: Росію звинувачують у катуваннях і розправах над мирним населенням". Це заголовок в The Guardian

Daily Express вирішили використати заяву прем'єрміністра Великої Британії Бориса Джонсона, який пообіцяв, що Путін відповість за "мерзенні" військові злочини.

Фото загиблих жителів Бучі розмістили на першій шпальті і The Times. "Мирних жителів розстрілювали на вулиці".

Путін вже заробив собі звання найбільшого військового злочинця XXI століття. Видання Metro назвала воєнні злочини Путіна гіршими, аніж ті, які вчиняли терористи з "Ісламської держави"

Про звинувачення росіян в геноциді та воєнних злочинах пише і Daily Mail. Там головну статтю вирішили назвати "Путінська пляма на людстві"

Навіть видання Financial Times не змогло обійти стороною звірства, які вчинили російські загарбники в Україні. Там головну увагу вирішили приділити тому, що на Росію очікують нові санкції через ці воєнні злочини.