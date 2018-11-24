"Геноциду не було": Росія зробила цинічну заяву щодо трагедії Голодомору в Україні

У Росії відзначилися лицемірною заявою через Голодомор 1932-1933 років в Україні. У МЗС РФ зазначили, що майже сотню років тому, голод зачепив багато народів СРСР, і жодного цілеспрямованого геноциду українського народу не було.

Про це повідомила прес-служба міністерства закордонних справ Росії у Facebook.

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"У 30-і роки XX століття в Радянському Союзі спалахнув сильний голод, який торкнувся багато народів, що проживали на території молодої держави. Він став спільною трагедією росіян, українців, казахів та інших народів країни і найбільшою гуманітарною катастрофою на території СРСР", – відзначили у відомстві.

Окрім того, росіяни додали, що геноцид українського народу нібито зовсім не пов'язаний з історичними фактами.

Спроби представити ці трагічні події виключно як "геноцид українського народу" не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, вони носять політизований і антинауковий характер,

– сказано в повідомленні.

Користувачі з обуренням та гнівом сприйняли таку заяву російського МЗС. Вони наголошують, що геноцид влаштувала радянська влада, адже поки на залізничних станціях міст гнили вагони з зерном, які охоронялися озброєними людьми, від голоду вимирали цілі села.

МЗС РФ нічого не може протиставити свідченнями десятків тисяч очевидців тієї трагедії, які незалежно від області України з великим страхом і болем розповідали про жорстоке, примусове вилучення всіх наявних у селян запасів зерна і борошна державними продзагонами, які вдиралися в хати селян зі зброєю і часто, зустрічаючи непокору, чинили над ними розправу. Будь-які спроби вмираючих селян підібрати в буквальному сенсі навіть один колосок на голому після жнив полі, загрожували в кращому випадку в'язницею, в гіршому розстрілом,

– написав один з користувачів.

Нагадаємо, раніше канадський сенатор Рейнел Андрейчак під час вшанування жертв Голодомору заявила, що сучасне покоління зобов’язане захистити пам’ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. І весь світ має усвідомлювати актуальність цієї трагедії через 85 років потому.

Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні: