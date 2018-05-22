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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Генпрокуратура спіймала кур'єра, який перевозив з Латинської Америки небезпечний наркотик

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Генпрокуратура спіймала кур'єра, який перевозив з Латинської Америки небезпечний наркотик
Генпрокуратура спіймала кур'єра, який перевозив з Латинської Америки небезпечний наркотик / ілюстративне фото

Генеральна прокуратура України повідомляє про припиненення міжнародного канал постачання особливо небезпечного наркотичного засобу з країни Латинської Америки.

Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури України. 

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Зокрема, затримано особу, яка перевозила понад 3,5 кілограма кокаїну. Ціна на чорному ринку сягає близько 600 тисяч доларів США.

Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання вказаній особі запобіжного заходу.


Наркокур'єр перевозив понад 3,5 кілограма кокаїну

Теги: ГПУ Новини України Наркотики Латинська Америка
Джерело: 24 Канал
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