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Генпрокуратура поймала курьера, который перевозил из Латинской Америки опасный наркотик

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Генпрокуратура поймала курьера, который перевозил из Латинской Америки опасный наркотик
Генпрокуратура поймала курьера, который перевозил из Латинской Америки опасный наркотик / Иллюстративное фото

Генеральная прокуратура Украины сообщает о закрытии международного канала поставки особо опасного наркотического средства из страны Латинской Америки.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

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В частности, задержан человек, перевозивший более 3,5 килограммов кокаина. Цена на черном рынке составляет около 600 тысяч долларов США.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения.


Наркокурьер перевозил более 3,5 килограммов кокаина

Теги: Новости Украины ГПУ Латинськая Америка Наркотики
Источник: 24 Канал
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