У Грузії спецоперація проти наркоторговців спровокувала масові заворушення

Силовики провели масштабну спецоперацію в двох найбільш популярних нічних клубах Тбілісі, в результаті чого затримані вісім обвинувачених у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії.

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"Міністерство внутрішніх справ Грузії протягом трьох місяців вело інтенсивні оперативно-пошукові та слідчі заходи в розташованих у Тбілісі клубах "Басcіані" і "Галері" з метою виявлення фактів реалізації наркотичних засобів. У даних клубах 12 травня 2018 року на основі судового рішення були проведені відповідні слідчі заходи. Затримано вісім реалізаторів наркотиків", – йдеться в заяві.

Як зазначили у Першому каналі Грузії, обшуки, проведені грузинською поліцією в нічних клубах Тбілісі, спровокували заворушення на вулицях міста. Незадоволені городяни попрямували до будівлі парламенту країни на проспекті Руставелі.



Спецоперація проти наркоторговців у Грузії

За даними телеканалу Rustavi 2, біля будівлі парламенту відбуваються сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька людей були затримані, до місця підтягуються додаткові сили правоохоронних органів.