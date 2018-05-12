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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Грузії спецоперація проти наркоторговців спровокувала масові заворушення

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Протести у Грузії
Протести у Грузії / Фото з вільних джерел

Силовики провели масштабну спецоперацію в двох найбільш популярних нічних клубах Тбілісі, в результаті чого затримані вісім обвинувачених у торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії.

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"Міністерство внутрішніх справ Грузії протягом трьох місяців вело інтенсивні оперативно-пошукові та слідчі заходи в розташованих у Тбілісі клубах "Басcіані" і "Галері" з метою виявлення фактів реалізації наркотичних засобів. У даних клубах 12 травня 2018 року на основі судового рішення були проведені відповідні слідчі заходи. Затримано вісім реалізаторів наркотиків", – йдеться в заяві.

Як зазначили у Першому каналі Грузії, обшуки, проведені грузинською поліцією в нічних клубах Тбілісі, спровокували заворушення на вулицях міста. Незадоволені городяни попрямували до будівлі парламенту країни на проспекті Руставелі.

Спецоперація проти наркоторговців у Грузії
Спецоперація проти наркоторговців у Грузії

За даними телеканалу Rustavi 2, біля будівлі парламенту відбуваються сутички між протестувальниками та поліцією. Кілька людей були затримані, до місця підтягуються додаткові сили правоохоронних органів.

Теги: Новини політики Поліція Новини Грузії протести Наркотики
Джерело: 24 Канал
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