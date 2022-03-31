Генсек НАТО уникнув відповіді на питання щодо наступальної зброї для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ухилився від відповіді на запитання про ймовірне постачання наступальної зброї в Україну. Генсек наголосив, що допомога, яку Альянс надав Україні, вже відіграє свою роль у війні.

Столтенберг заявив, що НАТО допомогло ЗСУ стати сильнішими

Відповідаючи на питання про можливість постачання наступальної зброї Україні, Столтенберг сказав, що союзники НАТО вже збільшили військову підтримку Києву.

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Генсенк НАТО зазначив, що Україні надають удосконалені системи зброї, системи ППО, протитанкову зброю, боєприпаси, пальне та інші типи зброї і військової підтримки.

Це вже щодня відіграє свою роль на полі битви. Звісно, це обладнання, ці поставки ключові для успіхів, які українська армія продемонструвала з початку вторгнення 5 тижнів тому,

– сказав він.

Столтенберг зазначив, що НАТО допомогло ЗСУ стати сильнішими, адже протягом декількох років "навчили десятки тисяч українських солдатів".

Також генсек відзначив відважність та відданість українського війська.

"Це допомогло українській армії стати сильнішою, краще екіпірованою, краще навченою. Але передусім йдеться про відважність, відданість українських солдатів, чоловіків і жінок у формі, які дали їм змогу протистояти силам російського вторгнення. І ця сила, відданість і відвага Збройних Сил України вразила і надихнула весь світ", – резюмував Столтенберг.

Зауважимо, що 24 березня у Брюсселі відбувся саміт НАТО. За його підсумками стало відомо, що Альянс передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси й дрони.

Також НАТО надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримку.

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