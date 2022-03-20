Генштаб дякує "Повернись живим": зібрали для війська майже 2,3 мільярда гривень

З 2014 року фонд "Повернись живим" допомагає українським бійцям, а з початку війни Росії проти України й волонтерам на території ведення активних бойових дій. Зараз для війська зібрали майже 2,3 мільярда гривень.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний вирішив подякувати фондові за підтримку.

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Генштаб дякує "Повернись живим"

За його словами, хтось особисто служить у війську, а хтось допомагає війську 24/7.

Сьогодні хочу подякувати Повернись живим – найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії. З 24 лютого по 18 березня команда організації зібрала для війська 2 291 324 310, 43 гривні. І це, не рахуючи криптовалютних та готівкових переказів,

– заявив Залужний.

Він додав, що за перші три тижні війни фонд закупив майна на суму 1 193 849 577, 33 гривні, й передав захисникам та захисницям безліч технічних засобів, зокрема:

7 954 засоби зв'язку різного типу

2 546 шоломів

1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики

1 312 бронежилетів

573 квадрокоптерів

Головнокомандувач ЗСУ каже, що ці цифри вражають, і є найбільш промовистою ілюстрацією єдності нації зі своїм військом.

"Повернись живим" – один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі, а після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року – військовим та волонтерам на території ведення активних бойових дій.

Інформацію про те, як переказати гроші для фонду "Повернись живим", можна переглянути за посиланням.

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Повний текст допису Генштабу ЗСУ в Фейсбук:

Ми неодмінно переможемо.

Навколо нашої перемоги об'єдналися всі сили добра цього світу. Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає війську.

Сьогодні хочу подякувати Повернись живим — найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії.

З 24 лютого по 18 березня команда організації зібрала для війська 2 291 324 310,43 гривні. І це, не рахуючи криптовалютних та готівкових переказів. За перші три тижні повномасштабного вторгнення Росії фонд закупив майна на суму 1 193 849 577,33 гривні, й передав нашим захисникам та захисницям десятки тисяч технічних засобів, зокрема: 7 954 засоби зв’язку різного типу, 2 546 шоломів, 1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики, 1 312 бронежилетів і 573 квадрокоптерів.

Ці цифри вражають. І вони - найбільш промовиста ілюстрація єдності нації зі своїм військом.

Команда "Повернись живим" — прості українці, які з 2014 року працюють на нашу перемогу. Більшість із них непублічні, але я багатьох знаю особисто. Пані Лесю, яка займається фінансами. Аналітика, який знову став розвідником. Співробітників фонду, які втратили власні домівки. Пашу, який вчора під обстрілом вивіз із "сірої зони" покинутого напризволяще дідуся. Та інших членів команди, що 24/7 пліч-о-пліч із нами рятують Україну.

Разом до Перемоги!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний