Генштаб підтвердив ураження "Резоніту" у Московській області

У ніч на 12 червня було зафіксовано вибухи на території технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на цей об'єкт російського ВПК.

Операція була здійснена з метою зниження спроможностей Росії з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Чим займається "Резоніт"

Організували атаку на "Резоніт" підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Цей завод займається серійним виробництвом та монтажем друкованих плат і виробництвом електроніки.

Його продукцію росіяни активно використовують при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Наразі результати вогневого ураження "Резоніту" уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, що через атаку на Московську область місцева влада навіть вводила обмеження на посадку та зліт літаків в аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво". Російська "певео" вночі також працювала у Подольську (Підмосков'я), Курську, Бєлгороді та Брянську.