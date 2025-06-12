Генштаб підтвердив ураження "Резоніту" у Московській області
- Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на технопарк "Рєзоніт" у Московській області.
- Завод "Рєзоніт" займається виробництвом друкованих плат та електроніки.
У ніч на 12 червня було зафіксовано вибухи на території технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на цей об'єкт російського ВПК.
Операція була здійснена з метою зниження спроможностей Росії з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Чим займається "Резоніт"
Організували атаку на "Резоніт" підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Цей завод займається серійним виробництвом та монтажем друкованих плат і виробництвом електроніки.
Його продукцію росіяни активно використовують при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.
Наразі результати вогневого ураження "Резоніту" уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", – додали у Генштабі.
Нагадаємо, що через атаку на Московську область місцева влада навіть вводила обмеження на посадку та зліт літаків в аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво". Російська "певео" вночі також працювала у Подольську (Підмосков'я), Курську, Бєлгороді та Брянську.