Генштаб підтвердив звільнення від окупантів Тростянця та Гусарівки

27 березня 2022 , 13:38
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Українські воїни повідомляли про звільнення 2 населені пункти – Тростянця та Гусарівки. Тепер інформацію підтверджує й Генштаб ЗСУ.

Ці міста звільнили завдяки силам оборони. Також у Генштабі розповіли про загальну ситуацію на Слобожанському напрямку. 

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Противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат,
– мовиться у повідомленні.

Також у районі Слов'янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій.

Як ЗСУ звільнили Тростянець: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик