Генштаб підтвердив звільнення від окупантів Тростянця та Гусарівки
27 березня 2022 , 13:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни повідомляли про звільнення 2 населені пункти – Тростянця та Гусарівки. Тепер інформацію підтверджує й Генштаб ЗСУ.
Ці міста звільнили завдяки силам оборони. Також у Генштабі розповіли про загальну ситуацію на Слобожанському напрямку.
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Противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат,
– мовиться у повідомленні.
Також у районі Слов'янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій.
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