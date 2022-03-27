Генштаб підтвердив звільнення від окупантів Тростянця та Гусарівки

Українські воїни повідомляли про звільнення 2 населені пункти – Тростянця та Гусарівки. Тепер інформацію підтверджує й Генштаб ЗСУ.

Ці міста звільнили завдяки силам оборони. Також у Генштабі розповіли про загальну ситуацію на Слобожанському напрямку.

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Противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат,

– мовиться у повідомленні.

Також у районі Слов'янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій.

Як ЗСУ звільнили Тростянець: дивіться відео