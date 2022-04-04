Генштаб показав, як механізована бригада імені князя Острозького ефектно знищує ворожу техніку
4 квітня 2022 , 07:57Читать новость на русском
Українські Збройні Сили України продовжують давати відсіч російському окупанту та знищувати його техніку.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував ефектну роботу наших захисників.
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"Бойова робота колективу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
Разом переможемо", – підписали ролик у Генштабі.
Дивіться відео майстерного знищення техніки окупанта:
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