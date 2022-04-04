Генштаб показав, як механізована бригада імені князя Острозького ефектно знищує ворожу техніку

4 квітня 2022 , 07:57
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Українські Збройні Сили України продовжують давати відсіч російському окупанту та знищувати його техніку.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував ефектну роботу наших захисників.

Важливо ЗСУ відбили 7 ворожих атак на Донбасі: знищено броньовану техніку, 43 авто та міномет

"Бойова робота колективу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
Разом переможемо", – підписали ролик у Генштабі.

Дивіться відео майстерного знищення техніки окупанта:

Дивіться, як Буча зустрічає українських військових: відео

 

Автор: Марія Лелека