Генштаб проводить перевірки у всіх СОУ: чи зупинили поповнення штурмових полків

Генеральний штаб ЗСУ проводить комплексну перевірку методів роботи та підходів до комплектування особовим складом у всіх Силах Оборони України, зокрема у штурмових полках. Водночас рішення про заборону їхнього поповнення новими військовослужбовцями наразі не ухвалювали.

Про це hromadske повідомило джерело в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про перевірки у всіх Силах Оборони?

За словами співрозмовника видання, офіційно жодних заборон на поповнення особового складу немає.

Офіційно жодних заборон немає. Триває комплексна перевірка підходів щодо комплектування підрозділів. Під час перевірки якісь процеси поставлені на паузу, і декому ввижається призупинення поповнення. Однак це не так. Ще своє слово мають сказати правоохоронні відомства,

– зазначило джерело.

Напередодні низка медіа повідомила, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нібито видав розпорядження про тимчасове призупинення поповнення штурмових полків Сухопутних військ новими військовослужбовцями.

Втім, за інформацією джерела hromadske в Генштабі, наразі триває перевірка підходів до комплектування підрозділів, а остаточних рішень щодо можливих обмежень ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше начальник відділення комунікацій 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Олексій Братущак розповідав Суспільному, що поповнення підрозділу новобранцями наразі призупинене. За словами військового, Генеральний штаб розпочав перевірку комплектування військових частин і того, наскільки справедливо розподіляється особовий склад між підрозділами ЗСУ.