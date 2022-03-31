Генштаб: у районі Нової Каховки противник розгорнув логістичну базу
31 березня 2022 , 14:12Читать новость на русском
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 години 31 березня 2022 року.
Згідно з оприлюдненою інформацією, ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій.
Важливо Росіяни намагаються захопити Попасну, Рубіжне та Маріуполь
А саме в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка.
"На Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить", – повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
До теми дивіться відео про втрати рашистів станом на ранок 31 березня: