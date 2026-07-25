РЛС, склади та пункти управління дронами: Генштаб заявив про нові ураження

У ніч на 25 липня та протягом минулої доби українські військові завдали ураження низці важливих військових цілей противника на тимчасово окупованих територіях, а також у Росії.

Про це заявили в Генштабі Збройних Сил України.

Що відомо про результати ударів?

В ЗСУ повідомили, що уразили РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.

24 липня та в ніч на 25 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника,

– розповіли в Генштабі.

ЗСУ завдали ударів по радіолокаційній станції раннього виявлення в районі Оленівки в Криму та складу боєприпасів ворога у районі Новосеменівки Херсонської області.

Сили оборони зуміли уразити низку пунктів управління БпЛА противника:

у Біловодах (Сумська область);

біля Лєднєва (Брянська область, Росія);

біля Кам'янського, Новоіванівки та Мирного (Запорізька область);

біля Комара (Донецька область).

Також Генштаб повідомив про влучання по командно-спостережному пункту в районі Казачої Лісіци Бєлгородської області Росії. В Силах оборони наголосили, що продовжать системно здійснювати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Кремля.

Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1 450, окупантів, 7 танків, 78 артилерійських систем та купу іншої техніки.