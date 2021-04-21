Генштаб спростував фейки про зміну термінів військового призову

В соціальних мережах поширювалась новина, що терміни проходження строкової військової служби змінюються. Але така інформація не відповідає дійсності.

Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України. Водночас зазначили, що перевірену інформацію можна знайти на офіційних сторінках в соціальних мережах ЗСУ, Генштабу й органів військового управління.

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Головне управління персоналу повідомило, що (згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу) на дострокову військову службу призивають чоловіків від 18 років та старших осіб, які не досягли 27-річного віку. Мовиться про тих, які:

придатні для цього за станом здоров'я;

і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

Який термін строкової військової служби

Водночас зазначили що в календарному обчисленні терміни строкової військової служби встановлюють:

для матросів, солдатів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ й інших військових формуваннях – до 18 місяців ;

; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр – до 12 місяців.

. Відповідно до законодавства України, термін проходження строкової військової служби визначається згідно з наявності в особи відповідного ступеню вищої освіти (магістр), а не від факту отримання вищої освіти.

У Генштабі ЗСУ також рекомендували не користуватися непідтвердженою інформацією, не поширювати чуток та ретельно перевіряти дані щодо ЗСУ.