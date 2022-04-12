Генштаб ЗСУ пояснив, для чого в прикордонних районах Росії ввели "режим терористичної загрози"
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія ввела в областях. які межують з Україною, "режим терористичної загрози". У Генштабі ЗСУ пояснили, що це зробили для того, щоб заборонити місцевим мешканцям фотографувати та знімати техніку, яку перевозять до України.
Такий "режим" ввели у Курській, Воронезькій та Брянській областях. Саме звідти окупанти відправляють техніку до України.
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На території прикордонних російських областей посилили адміністративно-поліцейський режим. Відповідно, окупанти контролюватимуть поширення інформації про пересування своєї техніки.
Для недопущення фіксації місцевими мешканцями переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей Росії, під виглядом високого рівня "терористичної загрози", посилено адміністративно-поліцейський режим,
– пояснили у Генштабі.
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