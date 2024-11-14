Генштаб ЗСУ прокоментував інформацію про нібито окупацію Іллінки та буцімто виході з Куп'янська

Українські військові заявили, що дані щодо окупації Іллінки та про начебто перебування російських військ в Куп'янську не відповідають дійсності.

24 Канал пише з посиланням на заяву "Оперативний ЗСУ", що відбувається у селищі Іллінка на Донеччині та місті Куп'янськ на Харківщині.

Дивіться також Російський десант прорвався у Куп'янськ, але ворогу закріпитися не вдалося, – МВА

Що кажуть наші військові

Вчора (13 листопада – 24 Канал) українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили,

– розповів наш Генштаб.

За його даними, Куп'янськ повністю під контролем Сил оборони України.

Щодо Іллінки Донецької області, то аналітики DeepState вночі проти 14 листопада писали, що Росія окупувала Іллінку, просунулась у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська.

Який вигляд має Іллінка на карті 12 та 13 листопада відповідно / скриншоти 24 Каналу

️Населений пункт Іллінка Донецької області також перебуває під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції,

– заявив Генштаб ЗСУ.

До речі, начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що 13 листопада росіяни прорвались на лівобережну частину Куп'янська. Проте ЗСУ змогли знищити окупантів.