Сили оборони України у ніч проти 26 листопада атакували аеродром "Мариновка" та нафтову станцію в Башкортостані. Один з об'єктів розташований на відстані понад 1000 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Атака на аеродром "Мариновка"

Удару по військовому летовищу "Мариновка" у Волгоградській області завдали підрозділи ракетних військ із берегового ракетного комплексу "Нептун" ВМС.

На цій авіабазі дислокуються ворожі бомбардувальники Су-34, з яких загарбники регулярно скидають керовані авіабомби на українські міста та позиції фронту.

Наразі точні результати вогневого ураження та ступінь руйнувань аеродромної інфраструктури уточнюються фахівцями.

Ураження нафтового вузла в Башкортостані

Паралельно Сили оборони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію Субханкулово. Цей логістичний об'єкт компанії "Транснефть" забезпечує перекачування сировини із Західного Сибіру та Башкортостану на нафтопереробні підприємства.

На території промислового майданчика зафіксовано пряме влучання у нафтовий резервуар, після чого спалахнула масштабна пожежа.

У військовому командуванні наголосили, що реалізують гарантоване 51-ю статтею Статуту ООН право на самооборону. Сили оборони планують і надалі системно підривати воєнно-економічний потенціал ворога.

Нагадаємо, 25 листопада Сили оборони уразили військовий аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області Росії, пошкодивши літаки МіГ-31 та Су-34.

Крім того, тієї ж ночі під масованим ударом безпілотників перебувала нафтова інфраструктура Самарської області, зокрема заводи у Сизрані, Новокуйбишевську та лінійна виробничо-диспетчерська станція Самара.