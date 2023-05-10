Колаборанти втекли з Великої Білозерки й обманули охочих "евакуюватися" з Енергодара, – Генштаб

Окупанти та колаборанти чудово розуміють, що контрнаступ от-от розпочнеться. Тож вони продовжують як не готувати втечі, то втікати. Так, колаборанти поспіхом покинули Велику Білозерку.

Про це й актуальну ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У ньому зауважили, що колаборанти продовжують втікати до тимчасово окупованого Криму, вважаючи його надійним прихистком.

Читайте також Між двох вогнів: як Україна переосмислює свою долю та роль у Другій світовій

Обіцяють евакуацію та нахабно дурять

У Генштабі зауважили, що в Енергодарі окупанти організували так звану "евакуацію". Під неї підпадали члени сімей співробітників Запорізької АЕС. Цікаво, що самим співробітникам заборонено покидати місто.

Так звану "евакуацію" обіцяли провести до Бердянська та Кирилівки. Мовляв, людей розселять на базах відпочинку та в готелях. Реальність же виявилася дещо іншою. Їх привезли до Ростовської області. А замість обіцяних баз відпочинку або готелів на них очікували наметові містечка просто неба.

А от у Великій Білозерці, що теж на Запоріжжі, ситуація дещо інша. Впродовж минулого тижня цей населений пункт покинула більшість колаборантів. Вони на власних транспортних засобах вирушили у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Ворог продовжує зазнавати втрат

Про те, що ворогові неспокійно на тимчасово окупованих територіях України свідчить результативна робота наших військових. Лиш за минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили та техніки загарбників. Також 2 удари були по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, впродовж минулої доби збили 6 БпЛА різного типу, зокрема 3 "Шахеди". Чудово відпрацювали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили пункт управління, 4 райони скупчення окупантів, 2 артилерійські підрозділи на вогневій позиції та станцію РЕБ.

У Генштабі також зазначають, що російські загарбники продовжують зосереджувати основні наступальні зусилля на кількох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський. Там за минулу добу зафіксували 46 атак. Епіцентрами найзапекліших боїв залишаються Бахмут і Мар'їнка.