У Генштабі повідомили, що ворог продовжує просування в напрямку Кривого Рогу

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Водночас активно здійснює повітряну розвідку.

Про це сьогодні, 13 березня, повідомив Генштаб Збройних Сил України. За даними штабу, ворог продовжує просування в напрямку на Кривий Ріг.

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Окрім цього, впродовж доби окупанти продовжили просування в напрямку на Архангельське та Нововоронцовка Херсонської області. Проте їх зупинили.

Також зазначається, що ворог цинічно веде бої, адже на всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням.

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