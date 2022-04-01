У Генштабі пояснили, яка ситуація біля Чернігова, Сум, Харкова
1 квітня 2022 , 01:31Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
У Генштабі пояснили, що окупанти подекуди "відводять частину військ". Проте ворог надалі продовжує атакувати Харків.
Відповідну інформацію повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ за північ 31 березня. Зокрема після 36 днів війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте На Поліссі ворог виводить війська до Білорусі, на Волині – все спокійно, – Генштаб
Окупанти гатять по Харкову, ЗСУ тримають Ізюм
На Сіверському напрямку окупанти здійснюють відведення частини військ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1 танкової армії,
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окрім цього, на Слобожанщині окупанти:
- продовжують блокувати Харків, зокрема обстріляли його з артилерії, щоб знищити інфраструктуру та житлові квартали;
- на південь від міста Ізюм намагаються зломити спротив ЗСУ та витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Також окупанти продовжують наступ у напрямку Слов'янська, проте безрезультатно.
До речі, на Херсонщині ЗСУ вдалось звільнити 11 населених пунктів.
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