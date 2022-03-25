У Генштабі розповіли про підвищення пенсій для добровольців

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили про підвищення норми пенсійного забезпечення для добровольців.

Зазначають, якщо під час виконання завдання особа, яка входить в склад добровольчого формування територіальної громади, загине, членам її сімʼї також надано право на підвищення забезпечення.

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Крім цього, добровольцям надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років. А також за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Відомо, що ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України.

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