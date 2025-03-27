У Генштабі спростували повідомлення про атаку по енергетиці Росії

Чергова заява російського міністерства оборони про нібито порушення Україною умов припинення ураження енергетичних об'єктів не відповідає дійсності.

Про це у четвер, 27 березня, заявили у Генеральному штабі ЗСУ, пише 24 Канал. Там спростували цю інформацію та повідомили про поширення фейків з боку Кремля.

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Як це пояснили у Генштабі

Російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на заяви оборонного відомства, повідомляють, що нібито у середу, 26 березня, через атаку дрона, яку буцімто здійснили ЗСУ, сталося відключення лінії електропередач у Брянській області.

Також, за їхніми повідомленнями, у четвер, 27 березня, вранці в результаті артилерійського обстрілу по об'єкту філії ПАТ "Россеті Центр" – "Брянськенерго" нібито виведено з ладу трансформаторну підстанцію. У Генштабі це спростували.

25 – 27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах Росії у Курській і Брянській областях Росії, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму,

– ідеться у повідомленні.

Там наголосили, що Росія "продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни".