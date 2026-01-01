У Генштабі відповіли на російські звинувачення в "атаці" по кафе та готелю в окупованих Хорлах

Українські Сили оборони суворо дотримуються принципів і норм Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій. Вони здійснюють удари винятково по військових об'єктах на території Росії, інфраструктурі паливно-енергетичного сектору агресора, а також по інших цілях, які відповідають критеріям законності згідно з міжнародними конвенціями.

Відповідну заяву зробив речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

Читайте також Навіщо окупанти б'ють по Одесі: WSJ пояснило стратегію ворога

Що сказали в Генштабі про удар по ТОТ Херсонщини?

Представник Збройних Сил України наголосив, що вся доступна інформація щодо успішних ударів, нанесених українськими Силами оборони в ніч на 1 січня 2026 року, повністю та детально викладена в офіційних публікаціях Генерального штабу ЗСУ в соціальних мережах.

Водночас Лиховій зауважив, що російська пропаганда разом із військово-політичним керівництвом країни-агресора неодноразово вдавалася до свідомого поширення неправдивої інформації та маніпулятивних заяв.

Метою таких дій є введення в оману міжнародних партнерів України, а також спроби вплинути на хід можливих мирних переговорів і загальну ситуацію на дипломатичному фронті.

Зауважимо, що раніше окупаційна адміністрація Херсонської області повідомляла, що дрони буцімто атакували кафе та готель у Хорлах. Тоді росЗМІ поширювали інформацію про 24 загиблих та 50 поранених.

До речі, після успішних перемовин Зеленського й Трампа у США російська сторона звинуватила Україну в так званій атаці дронами на резиденцію Путіна. Однак ці твердження викликають серйозні сумніви, зокрема через те, що заявлена кількість безпілотників не відповідає офіційним даним Міноборони Росії та свідченням місцевих мешканців.

Яка ситуація в Херсонській області?