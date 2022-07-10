Окупанти обстріляли будинок у Часовому Ярі з "Ураганів", – Генштаб

Російські загарбники цинічно обстріляли будинок у Часовому Ярі. Кількість загиблих зросла вже до 15 осіб. Ворог застосував проти цивільного населення "Урагани".

Про це заявили у свіжому звіті Генерального штабу ЗСУ. Зараз на місці події продовжують працювати надзвичайники.

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Одразу після вибуху з'явилась інформація, що ракети могли випустити з "Ураганів". Проте голова Донецької ОВА Павло Кириленко зауважив, що встановленням типу ракет займеться експертиза.

По житловому району 2 – 3 ракети ворог випустив. Будемо проводити відповідні експертизи щодо того, які це були ракети, щоб не робити завчасних висновків,

– пояснив Кириленко.

Генштаб переконує, що окупанти вдарили з "Ураганів"

За даними Генерального штабу ЗСУ, агресор здійснив обстріл реактивними системами залпового вогню "Ураган". Під завалами досі перебуває декілька десятків людей.

Внаслідок удару відбулось обвалення механічних конструкцій будинку. На місці працюють:

рятувальники,

військові,

поліція,

медики та комунальні служби, які роблять все можливе аби врятувати наших громадян.

Наразі кількість загиблих та поранених уточнюється. Ворог обов'язково буде покараний за цей злочин на полі бою та в міжнародних судах,

– підкреслили у Генштабі.

Окупанти обстріляли будинок у Часовому Ярі / Фото Кирила Тимошенка

Головне про удар по Часовому Яру

У ДСНС розповіли, що вибухи у житловому секторі пролунали о 21:27 9 липня. Постраждали 2 п'ятиповерхові будинки, в одному з них 2 під'їзди перетворились на купи цегли та металу. Рятувальники працювали всю ніч. До пошуково-рятувальної операції долучили близько 70 осіб, 910 одиниць техніки, 2 автокрани та 2 навантажувачі.

Станом на вечір 10 липня відомо про 15 загиблих. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще 24 людини, з них 1 дитина.

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