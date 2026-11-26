Журналістка видання News Insight Альона Мишакова поговорила з угорською журналісткою фактчекінгового ресурсу Lakmusz Жофією Фюлеп (Zsófia Fülöp) про те, куди поділась російська пропаганда в її країні після квітневих парламентських виборів, які завершили епоху довгого правління Віктора Орбана.

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Орбан зробив експлуатацію усіх можливих страхів щодо України наріжною темою своєї виборчої кампанії й з тріском програв. Після того як колись всесильний прем’єр втратив вплив, ненависть до України швидко перестала бути мейнстрімом в угорських медіа, а подекуди взагалі зникла.

24 Канал з дозволу редакції News Insight публікує інтерв'ю Жофії Фюлеп повністю.

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Медійна імперія Віктора Орбана: що з нею зараз

Перед останніми парламентськими виборами Росія витрачала на пропаганду в Угорщині менше коштів, ніж зазвичай у інших країнах, оскільки Орбан уже мав медіаімперію, яка виконувала значну частину цієї роботи за них. Чи це загалом відповідає дійсності?

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Гадаю, так. Ми виявили кілька російських дезінформаційних кампаній, але оскільки я також займалася цією темою в інших країнах, я іноді розглядала приклади з Молдови чи Грузії. Було очевидно, що дезінформаційні кампанії там були набагато масштабнішими, ніж в Угорщині.

За 16 років перебування Орбана при владі уряд "Фідес" (партія Орбана – 24 Канал) створив своєрідний паралельний світ. Він захопив державні ЗМІ та створив величезну медіаімперію, яка поширювала ті наративи, які уряд хотів просувати.

Тому я також вважаю справедливим сказати, що, по суті, угорський уряд, уряд "Фідес", виконував роботу за Росію. Росії не довелося докладати багато зусиль чи коштів для поширення пропаганди. Були деякі російські дезінформаційні кампанії, але їхнє охоплення не було особливо значним.

Віктор Орбан ніколи не приховував, що грає в інтересах Москви / фото – Getty Images

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Іноді ми навіть замислювалися, чи справді варто про них писати, адже ми могли б у підсумку самі посилити резонанс цих новин. Охоплення тих відео чи статей було практично незначним порівняно з внутрішньою дезінформацією, яку поширював уряд.

Влітку були повідомлення про те, що багатьох журналістів із медіаімперії Орбана було звільнено, а деякі ЗМІ — закрито, хоча й не всі. Який стан справ у цій медіаімперії зараз?

Тут найважливіше, що це державні ЗМІ, адже у 2010-му році, коли уряд Орбана прийшов до влади, одним із його перших кроків стало встановлення контролю над ЗМІ, і державні ЗМІ повністю перетворилися на рупор уряду.

А після виборів у квітні цього року державні ЗМІ опублікували офіційну заяву, в якій вибачилися за те, що стільки років брехали та поширювали пропаганду. І ось тепер ми бачимо, як те саме відбувається в Сербії. Тож було справді цікаво спостерігати за цими паралелями. Відтоді державні ЗМІ зазнають серйозних змін.

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Є різні гілки державних ЗМІ: радіо, телебачення та онлайн-новини. Багато людей було звільнено, переважно з управлінських та керівних посад. І з’явилося нове керівництво, наприклад, на державних радіостанціях. Вони розпочали роботу та найняли багато справді чудових журналістів, які раніше працювали як незалежні журналісти, і вони роблять дійсно якісні репортажі.

Наприклад, тепер вони зробили репортаж зі Сходу України, хоча раніше у державних ЗМІ було неможливо надати слово, наприклад, угорцям, які воюють у Інтернаціональному легіоні оборони України.

Державне телебачення та онлайн-новини ще не функціонують повноцінно. Щодо телебачення, то там транслюють новини і вже не поширюють пропаганду, але не всі програми повернулися до ефіру. Читала сьогодні вранці, що в державних ЗМІ почали звільняти більше людей, хочуть найняти нових співробітників, а потім запустити нові програми.

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Це все ще робота в процесі, але ситуація з державними ЗМІ покращується. Однак є й інші газети, що належать до медіаімперії уряду "Фідес", зокрема онлайн-видання та друковані газети.

Наприклад, є Magyar Nemzet, яке раніше було і онлайн-виданням, і щоденною газетою. Вони припинили випускати його як щоденну газету. Зараз у них є лише щотижневий друкований журнал, і вони все ще публікують новини в інтернеті, але з меншою кількістю співробітників. Є також Mandiner, де, як мені здається, звільнили половину персоналу. Вони все ще публікують новини в інтернеті.

Є ще Origo, де також відбулися певні зміни в керівництві. Деякі менші ЗМІ зникли взагалі. Отже, ми бачимо, що медіа-середовище в цілому змінюється. Деякі ЗМІ зникли взагалі, а інші просто працюють зі скороченим штатом.

Нова медійна реальність в Угорщині

Ви згадали Origo та Magyar Nemzet. Тут, в Україні, ми помітили, що після виборів деякі з цих ЗМІ стали більш нейтральними. Origo, наприклад, схоже, змінило свій тон. Але інші, як-от Magyar Nemzet, досі приділяють багато місця заявам Кремля і продовжують публікувати дезінформацію, хоча, можливо, й не так багато, як раніше. Як би ви пояснили цю різницю?

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Це абсолютно вірно. Origo стало справді нечитабельним, сповненим чистої пропаганди та дуже-дуже неякісного контенту. Я досі його майже не читаю. Іноді заглядаю туди. Але це правда, що вони стали більш нейтральними.

Раніше вони також публікували багато новин, прихильних до Росії та проросійських, але це повністю зникло.

Вибори в Угорщині справили ефект дезінфекції в медіа / фото – Getty Images

Але інші, як ви сказали, наприклад Magyar Nemzet, досі приділяють цим наративам багато місця. Було б справді цікаво дізнатися, що відбувається за лаштунками. Ми досі цього не знаємо. Гадаю, ці газети отримували чимало грошей від держави, а також від попереднього уряду. І зараз, мабуть, ці гроші більше не надходять. Ось чому відбуваються ці звільнення і люди йдуть.

Але цікаво, що деякі з них зберегли ці наративи й досі виконують ту саму роботу, що й раніше, тоді як інші стали більш нейтральними. Гадаю, це якось пов’язано зі змінами в керівництві та фінансуванні, але чіткого пояснення цьому немає.

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Гадаю, нам ще треба трохи почекати й дати цьому більше часу. Поговоримо про це через рік або щось таке, коли ми зможемо чіткіше побачити всі ці зміни, а також з'ясувати, звідки надходять гроші.

Наприклад, була така група інфлюенсерів під назвою Megafon. Вони були дуже активними в соціальних мережах. Вони поширювали пропаганду уряду "Фідеc". До неї входили різні люди, і вони мали значну присутність у соціальних мережах. Протягом багатьох років ми не знали, звідки надходили гроші, бо вони стверджували, що їх підтримують донори та бізнесмени, але ніколи чітко не пояснювали, звідки саме надходило фінансування.

І лише тиждень-два тому було проведено розслідування, яке виявило, що значна частина коштів надходила від олігархів, таких як Лерінц Месарош (Lőrinc Mészáros) чи Ласло Сій (László Szíjj), які мають тісні зв’язки з Віктором Орбаном. Тож тепер ми знаємо, але роками не знали. І ці люди завжди заперечували будь-які зв'язки з урядом "Фідеc".

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Нам потрібно більше таких розслідувань щодо грошових потоків та людей, які стоять за цими газетами.

Як поширювалась російська дезінформація в Угорщині

Ви сказали, що після виборів російська пропаганда майже повністю зникла з угорських ЗМІ. Чи могли б ви описати, що сталося одразу після виборів?

Я думаю, що тут йдеться про дві окремі речі. Одна — це пряма російська дезінформаційна кампанія, яка була помітна безпосередньо напередодні виборів. Ці кампанії розпочалися наприкінці лютого або на початку березня.

Суть полягала в тому, щоб створити фейкові новинні сайти, скопіювати деякі угорські ЗМІ та опублікувати багато нібито актуального контенту. Потім вони публікували велику статтю про Петера Мадяра або інших політиків із його партії "Тіса". А потім йшла головна стаття. Зазвичай ми знаходили її як англійською, так і угорською мовами. Переклад був дуже поганим, здебільшого зробленим штучним інтелектом, тому читався не так, ніби його написав угорський автор. Вони також створювали сторінки у Facebook.

Політична реклама Орбана на парламентських виборах пробила дно / фото – X Петера Мадяра

Вони також розміщували політичну рекламу у Facebook. А потім створювали відео та поширювали ці статті й звинувачення через ці канали. Це тривало, я б сказала, приблизно півтора місяця, або максимум два місяці перед виборами.

Коли я писала про це, то отримала багато підказок від таких груп, як Antibot4Navalny і Gnida Project. Вони вказували на те, що ці дезінформаційні кампанії, найімовірніше, походять від російської мережі дезінформації та інформаційного впливу Storm-1516 (частина колишньої "фабрики тролів" Євгенія Пригожина). Тож це була дуже конкретна кампанія, яка відбулася безпосередньо перед виборами, і одразу після виборів ми більше не бачили жодної з цих дезінформаційних кампаній.

Інша проблема полягає в тому, як російська дезінформація поширювалася через угорські веб-сайти, такі як державні ЗМІ чи Origo. Буквально вчора моя колега написала про це статтю.

Вона проаналізувала шість місяців, що минули з часу виборів, і дослідила, як зараз працюють чотири основні новинні сайти, які раніше поширювали російську дезінформацію та проросійський контент. Один із них — державні ЗМІ, і вона виявила, що там, по суті, більше немає російської пропаганди. Інший — Origo, і вона також виявила, що він став більш нейтральним, а всі проросійські новини про Путіна та подібні теми повністю зникли.

Ще один називається Orosz Hírek, що означає "Російські новини". Це дуже цікавий сайт, оскільки він починався як блог, а потім став одним із головних ресурсів, що поширювали російську пропаганду в Угорщині.

Моя колега з'ясувала, що домен цього блогу був зареєстрований в Угорщині; потім, після виборів, його перенесли до Москви, а зараз він знаходиться в Белграді.

Останнім, що вона дослідила, був Ultrahang — канал на YouTube. Він був надзвичайно активним під час передвиборчої кампанії. Саме вони брали інтерв’ю у всіх політиків партії "Фідес", включаючи Віктора Орбана. Рік тому вони також провели інтерв’ю з Сергієм Лавровим (поплічник Путіна та так званий "міністр зовнішніх справ" РФ – 24 Канал).

Отже, він також масово поширював російську дезінформацію. Цікаво, що він досі залишається досить популярним і продовжує працювати з цими "експертами". Але справа в тому, що він насправді не є частиною мейнстрімних ЗМІ. Я б сказала, що він скоріше перебуває на периферії, але люди все одно його дивляться, а ці експерти й досі там, пояснюючи різні речі. Просто цей канал більше не є частиною мейнстрімного інформаційного простору.

Раніше такі ресурси, як Ultrahang чи Orosz Hírek, підхоплювали державні ЗМІ, Magyar Nemzet та інші великі новинні сайти з широким охопленням аудиторії. Тепер вони цього не роблять.

Тож, гадаю, багато людей і досі дивляться, наприклад, Ultrahang, але мейнстрімні ЗМІ вже не поширюють його матеріали.

Чи є у Росії шанси відновити позиції в угорському інформпросторі

Якщо поглянути в майбутнє: якщо угорські ЗМІ більше не поширюватимуть наративи, вигідні для Росії, чи вважаєте ви, що Росія може вирішити втрутитися й зробити це сама?

Це дійсно хороше запитання, адже, як ми вже обговорювали, Росії в цьому сенсі не доводилося особливо зосереджуватися на Угорщині. Гадаю, буде дуже цікаво подивитися, що відбуватиметься в майбутньому, наприклад, напередодні інших виборів.

Я б сказала, що це можливо, але також можу уявити, що на даний момент "Фідес" фактично зазнав краху. Вони все ще в парламенті, але вже дійсно не є сильною партією. Тож на даний момент ми не бачимо, щоб вони могли повернутися, але хто знає?

За три роки можливе все. Є ультраправа партія, і іноді вона просуває ці проросійські наративи. Але справа в тому, що загальна атмосфера в Угорщині зараз спрямована на підтримку "Тіси" (партії Петера Мадяра – 24 Канал), на нові реформи та на новий курс для Угорщини.

Тож на даний момент я не думаю, що багато людей справді захочуть читати всі ці проросійські наративи. Наразі Угорщина все ще не є ринком для Росії, оскільки ці наративи просто не користуються популярністю.

Ми не можемо передбачити, що станеться за два-три роки: чи повернуться ці політичні сили, чи з'явиться нова, яка створить групу прихильників, більш відкритих до проросійських наративів. Я б сказала, що цілком можливо, що Росія знову докладе більше зусиль до поширення дезінформації в Угорщині.

Але я вважаю, що це скоріше питання майбутнього, через два-три роки. На даний момент я не думаю, що це мало б сенс, оскільки загальна атмосфера не сприяє цьому, і люди насправді не рухаються в цьому напрямку.

Чи зникли після виборів негативні наративи та фейкові історії про Україну разом із російською пропагандою, чи деякі з них все ще присутні?

Я б сказала, що вони були дуже тісно пов’язані між собою. Одним із головних наративів уряду "Фідес" було те, що якщо переможе опозиція, усім угорцям доведеться їхати воювати в Україну, і що лише уряд "Фідес" може захистити народ та все таке інше.

По всій Угорщині можна було побачити білборди, на яких Зеленський та Урсула фон дер Ляєн нібито спільно розробляли якийсь грандіозний план проти Угорщини. І, по суті, всі ці білборди зникли. Зникли також усі ці рекламні оголошення, включаючи онлайн-рекламу.

Дуже приємно бачити, що тепер замість Зеленського та всіх цих облич можна побачити рекламу рейсів до Таїланду або будинків на продаж.

Я б сказала, що проросійські та антиукраїнські наративи були дуже тісно пов'язані. Я впевнена, що на маргінальних веб-сайтах або на деяких профідесівських ресурсах ці наративи все ще можна час від часу побачити.

Після зникнення ненависті в ЗМІ Україна та Угорщина отримали шанс на відновлення дружніх стосунків:

Цікаво також те, що якщо подивитися на деякі статті на Origo, то раніше там Зеленського називали "клоуном" або "актором". Його ніколи не називали "президентом України" чи чимось подібним. А тепер, якщо прочитати статтю на Origo, там написано: "Володимир Зеленський, президент України". Отже, більше ніяких "акторів", ніяких "клоунів".

Я впевнена, що якби я справді глибоко покопалась, то знайшла би кілька статей, які досі не дуже прихильні до України, але, на мою думку, справді приємно бачити, що всі ці ненависницькі наративи про Україну також зникли.