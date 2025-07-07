Відповідну інформацію повідомили ООН та низка інших міжнародних організацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Чому Іран віддав такий наказ

Згідно з повідомленнями іранської влади, країна вже прийняла понад 6 мільйонів громадян Афганістану, більшість з яких проживає нелегально. Водночас самі мігранти скаржаться на постійну дискримінацію.

Спеціальний доповідач ООН з прав людини в Афганістані Річард Беннетт повідомив про затримання в Ірані за підозрою у шпигунстві "сотень" афганців та представників інших етнічних і релігійних громад.

Він розповів, що на афганців та представників інших націй в іранських ЗМІ повісили ярлики "зрадників". Також повідомляють про жорстоке поводження під час утримання під вартою та депортацію, попри дозвіл.

За даними видання, один з молодих афганців, який проживає у Тегерані, розповів журналістам, що його батька нещодавно затримала й катувала поліція, посилаючись на фальшиві звинувачення у шпигунстві.

Його ноги були зв’язані ланцюгами, і йому не давали ні їжі, ні води. Іранська поліція тримала його кілька днів, а потім депортувала до Афганістану. Ситуація з афганськими біженцями тут дуже погана,

– розповів чоловік.

За його словами, термін дії його візи закінчився, і тепер він боїться залишати дім. Дані Міжнародної організації з міграції свідчать, що у червні з Ірану до Афганістану повернулося понад 256 тисяч афганців.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця повідомляє про 800 тисяч афганців, які повернулися з Ірану в період з січня 2025 року. Пакистан планує вислати 3 мільйони афганців.

Наразі Агентство Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у червні підрахувало щонайменше 1,2 мільйона афганців, які повернулися з Ірану та Пакистану на Батьківщину з початку 2025 року.

До слова, за даними ISW, від початку 12-денної війни з Ізраїлем у країні заарештували понад 700 осіб за звинуваченням у шпигунстві. Серед них були декілька людей, яких режим схарактеризував як шпигунів Моссаду.