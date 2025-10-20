Информацию об ослаблении авиационных возможностей США используют другие страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Defence News.

В каком состоянии американская авиация?

По словам главы Института аэрокосмических исследований Митчела Дугласа Бирки, страна стремительно теряет свое ключевое преимущество. Речь идет о господстве в небе, на котором десятилетиями строилась вся оборонная стратегия.

Еще со времен Второй мировой войны в США сформировалась доктрина, по которой сначала надо получить преимущество в воздухе, а тогда воевать на земле становится значительно проще. Именно поэтому Пентагон традиционно получал огромные бюджеты на авиацию, которые обеспечивали технологическое лидерство.

Но теперь ситуация изменилась, ведь американцы списывают самолеты быстрее, чем производят новые.

Важно! В 2025 году США планируют вывести из эксплуатации 250 самолетов и получить только 91, а в 2026 – списать 340 и получить 76. То есть темпы потерь превышают производство в 4,5 раза.

Значительная часть техники, которую сейчас отправляется на утилизацию, была построена еще в 1980-х годах во времена президента Рейгана. Критическим признаком сокращения стала недавняя ликвидация 103-й истребительной эскадрильи Национальной гвардии США. Так, Мэриленд стал первым штатом без собственного летного подразделения.



F-15 / Фото US DoW

Эксперты считают это тревожным сигналом, ввиду того, что ресурсы на обновление парка самолетов сокращаются, а общее финансирование отрасли уменьшается.

Сегодня численность американской авиации составляет лишь половину от той, что была в конце Холодной войны. В то же время угрозы не стали меньше – речь идет о потенциальных конфликтах с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

Интересно! Между тем Дональд Трамп 20 октября заявил, что США превосходят Китай в большинстве аспектов военной силы. Кроме того, он намекнул на существование секретного вооружения, разработка которого, по его словам, началась четыре года назад.

Бирки предупреждает, что противники хорошо знают об ослаблении американских воздушных сил и учитывают это в своих военных расчетах.

Китай, например, активно наращивает собственные возможности: в строю более 2,2 тысяч истребителей, половина из которых – поколения 4+, а количество самолетов пятого поколения быстро растет. Старых моделей осталось менее 15%.

В США сейчас примерно столько же боевых самолетов, однако тенденция к уменьшению их количества продолжается.

