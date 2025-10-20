Інформацію про послаблення авіаційних спроможностей США використовують інші країни. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Defence News.

У якому стані американська авіація?

За словами голови Інституту аерокосмічних досліджень Мітчела Дугласа Біркі, країна стрімко втрачає свою ключову перевагу. Йдеться про панування в небі, на якому десятиліттями будувалася вся оборонна стратегія.

Ще з часів Другої світової війни у США сформувалася доктрина, за якою спочатку треба здобути перевагу в повітрі, а тоді воювати на землі стає значно простіше. Саме тому Пентагон традиційно отримував величезні бюджети на авіацію, які забезпечували технологічне лідерство.

Але тепер ситуація змінилася, адже американці списують літаки швидше, ніж виробляють нові.

Важливо! У 2025 році США планують вивести з експлуатації 250 літаків і отримати лише 91, а у 2026 – списати 340 і отримати 76. Тобто темпи втрат перевищують виробництво у 4,5 раза.

Значна частина техніки, яку нині відправляється на утилізацію, була побудована ще у 1980-х роках за часів президента Рейгана. Критичною ознакою скорочення стала недавня ліквідація 103-ї винищувальної ескадрильї Національної гвардії США. Так, Мериленд став першим штатом без власного льотного підрозділу.



F-15 / Фото US DoW

Експерти вважають це тривожним сигналом, зважаючи на те, що ресурси на оновлення парку літаків скорочуються, а загальне фінансування галузі зменшується.

Сьогодні чисельність американської авіації становить лише половину від тієї, що була наприкінці Холодної війни. Водночас загрози не стали меншими – йдеться про потенційні конфлікти з Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю.

Цікаво! Тим часом Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що США переважають Китай у більшості аспектів військової сили. Крім того, він натякнув на існування секретного озброєння, розробка якого, за його словами, розпочалася чотири роки тому.

Біркі попереджає, що противники добре знають про ослаблення американських повітряних сил і враховують це у своїх військових розрахунках.

Китай, наприклад, активно нарощує власні спроможності: у строю понад 2,2 тисячі винищувачів, половина з яких – покоління 4+, а кількість літаків п'ятого покоління швидко зростає. Старих моделей залишилося менше ніж 15%.

У США наразі приблизно стільки ж бойових літаків, однак тенденція до зменшення їхньої кількості продовжується.

