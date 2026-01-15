Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный озвучил 24 Каналу мнение, что Уитакер может намекать на то, что Украине придется сделать какую-то уступку. Однако это может быть сложно для нашего государства.
"Он намекает на то, что нам будет надо сделать какую-то уступку, что для нас это будет очень больно. Например, признать, что территории, оккупированые Россией, и дальше будут контролироваться страной-агрессором. Или отказаться от нашего курса, например, в ЕС, НАТО или других наших стратегических попыток", – предположил он.
Однако, по его словам, Украина не уступает своей принципиальной позиции, поэтому и эту ситуацию пройдет с гордо поднятой головой.
Обратите внимание! Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о "последнем ярд" в мирных переговорах. Он отметил, что стороны конфликта в Украине находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее, и сейчас лежит "реальное предложение". Поэтому, по его мнению, мирные переговоры подошли к решающей стадии. Однако последний шаг – самый сложный.
Мирные переговоры: последние новости
Соглашение о гарантиях безопасности от США почти готово. Президент Украины Владимир Зеленский поручил финализировать этот документ для Украины. Он назвал его "историческим".
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Зеленского нет "реальных козырей" в переговорах по войне с Россией, и "никогда не было". Он добавил, что без его личного участия конфликт уже давно перерос бы в Третью мировую войну.
Также Трамп добавил, что якобы "именно Зеленский затягивает мирное соглашение, а не Путин". Он отметил, что Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, однако президент Украины был более сдержанным.