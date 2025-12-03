Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Госсекретаря США Марко Рубио в интервью Fox News.

Что Рубио заявил о войне в Украине?

Американский политик отметил, что только среди военных России потери за неделю составляют около 7000 оккупантов. По его словам, в войне в Украине не побеждает ни одна из сторон.

То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это территория примерно в 30 – 50 километров и 20% Донецкой области, что остается (под контролем Украины – 24 Канал),

– пояснил Государственный секретарь США.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются выяснить, как Украина может получить гарантии того, что новое вторжение не произойдет в будущем.

Что известно о переговорах между США и Россией?