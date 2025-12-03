Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Госсекретаря США Марко Рубио в интервью Fox News.
Что Рубио заявил о войне в Украине?
Американский политик отметил, что только среди военных России потери за неделю составляют около 7000 оккупантов. По его словам, в войне в Украине не побеждает ни одна из сторон.
То, из-за чего они буквально сейчас спорят, – это территория примерно в 30 – 50 километров и 20% Донецкой области, что остается (под контролем Украины – 24 Канал),
– пояснил Государственный секретарь США.
Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются выяснить, как Украина может получить гарантии того, что новое вторжение не произойдет в будущем.
Что известно о переговорах между США и Россией?
Специальный представитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер прибыли в Москву 2 декабря.
В столице России американские представители встретились с Владимиром Путиным и обсудили возможные пути, в частности, плана по прекращению огня в Украине.
Институт изучения войны предположил, что Москва стремится избежать публичного обсуждения результатов встречи 2 декабря. Так она рассчитывает скрыть вероятное отвержение американо-украинского мирного предложения.