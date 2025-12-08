Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что пишут в СМИ о "лицемерии Европы в отношении Украины"?

"С такими друзьями, кому нужны враги?", – с такого вопроса начали свой материал журналисты The Washington Post.

Там, в частности, напомнили слова лидера Франции Эммануэля Макрона во время секретного телефонного разговора с Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

"Есть риск, что США предадут Украину по территориальным вопросам без четких гарантий безопасности", – сказал Макрон.

Говорится, что это было сказано Макроном в то время, когда администрация Трампа хочет завершить войну и ищет "территориальные компромиссы" между Россией и Украиной.

"Однако европейским лидерам стоит убедиться, что они безгрешны, прежде чем бросать такие тяжелые камни. Как Макрон объяснит, например, то, что Франция остается третьим по величине покупателем российской энергии в Европе? Речь идет не о довоенных периодах 2022 или 2014 года. Это данные по состоянию на август этого года", – говорится в статье.

Редакционная коллегия газеты считает, что это проблема всей Европы, мол, лидеры привычно говорят о "непоколебимой поддержке и солидарности с Украиной", но якобы только в теории. На практике, как отмечает издание, континент часто не способен ни договориться, ни действовать так, как этого требует помощь соседу.

В издание также напоминают, что в пятницу Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен просили главу правительства Бельгии Барта де Вевера не блокировать планы ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования оборонных нужд Украины в следующем году.

Де Вевер опасается, что в Брюсселе "недооценивают" риски того, как изъятие примерно 140 миллиардов евро может повлиять на мирные переговоры. В интервью бельгийскому изданию La Libre он заявил: "Москва четко дала понять: если эти активы будут изъяты, Бельгия и я будем чувствовать последствия вечно. Кто на самом деле верит, что Россия проиграет Украине? Это сказка, полная иллюзия. Более того – даже нецелесообразно, чтобы она проиграла, и чтобы в стране с ядерным оружием возникла нестабильность".

"И даже по сравнению с наиболее противоречивыми заявлениями Дональда Трампа о Путине, такой подход звучит чрезвычайно цинично", – считает The Washington Post.

Речь идет, что, если война расширится, именно Европа первой окажется под ударом Москвы. Как пишет СМИ, это делает попытки европейских лидеров читать морали США еще более странными.

Отмечается, что ЕС лишь сейчас подходит к решению об общеевропейском запрете на импорт российского газа – и только с 2027 года.

"Между тем многие европейские страны активно покупали энергоносители в Индии, закрывая глаза на тот факт, что российская нефть поступала на ее НПЗ, а затем в виде переработанных продуктов продавалась в Европу. За первые 3 квартала 2024 года импорт из таких индийских заводов вырос на 20%", – отмечают медийщики.

В материале говорится, что американский президент имеет плохую привычку часто относится к союзникам менее благосклонно, чем к соперникам, но он хорошо понимает жесткие правила, по которым работает сила: "Слова ничего не стоят, а европейцы – богаты. Они могут и должны делать больше".

