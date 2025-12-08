Про це пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Потрібні зміни, – економіст чітко пояснив, чому Європа не готова захиститись від РФ

Що пишуть в ЗМІ про "лицемірство Європи щодо України"?

"З такими друзями, кому потрібні вороги?", – з такого питання почали свій матеріал журналісти The Washington Post.

Там, зокрема, нагадали слова лідера Франції Еммануеля Макрона під час секретної телефонної розмови з Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Є ризик, що США зрадять Україну щодо територіальних питань без чітких гарантій безпеки", – сказав Макрон.

Йдеться, що це було сказано Макроном в той час, коли адміністрація Трампа хоче завершити війну та шукає "територіальні компроміси" між Росією й Україною.

"Однак європейським лідерам варто переконатися, що вони безгрішні, перш ніж кидати такі важкі камені. Як Макрон пояснить, наприклад, те, що Франція залишається третім за величиною покупцем російської енергії в Європі? Ідеться не про довоєнні періоди 2022 чи 2014 року. Це дані станом на серпень цього року", – йдеться у статті.

Редакційна колегія газети вважає, що це проблема всієї Європи, мовляв, лідери звично говорять про "непохитну підтримку та солідарність з Україною", але нібито лише у теорії. На практиці, як зазначає видання, континент часто не здатний ані домовитися, ані діяти так, як цього потребує допомога сусіду.

У видання також нагадують, що у п’ятницю Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн просили главі уряду Бельгії Барта де Вевера не блокувати плани ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування оборонних потреб України наступного року.

Де Вевер побоюється, що в Брюсселі "недооцінюють" ризики того, як вилучення приблизно 140 мільярдів євро може вплинути на мирні переговори. В інтерв’ю бельгійському виданню La Libre він заявив: "Москва чітко дала зрозуміти: якщо ці активи будуть вилучені, Бельгія та я відчуватимемо наслідки вічно. Хто насправді вірить, що Росія програє Україні? Це казка, повна ілюзія. Ба більше – навіть недоцільно, щоб вона програла, і щоб у країні з ядерною зброєю виникла нестабільність".

"І навіть порівняно з найбільш суперечливими заявами Дональда Трампа про Путіна, такий підхід звучить надзвичайно цинічно", – вважає The Washington Post.

Йдеться, що, якщо війна розшириться, саме Європа першою опиниться під ударом Москви. Як пише ЗМІ, це робить спроби європейських лідерів читати моралі США ще більш дивними.

Зазначається, що ЄС лише зараз підходить до рішення про загальноєвропейську заборону на імпорт російського газу – і тільки з 2027 року.

"Тим часом багато європейських країн активно купували енергоносії в Індії, заплющуючи очі на той факт, що російська нафта надходила на її НПЗ, а потім у вигляді перероблених продуктів продавалася до Європи. За перші 3 квартали 2024 року імпорт із таких індійських заводів зріс на 20%", – наголошують медійники.

В матеріалі йдеться, що американський президент має погану звичку часто ставиться до союзників менш прихильно, ніж до суперників, але він добре розуміє жорсткі правила, за якими працює сила: "Слова нічого не варті, а європейці – багаті. Вони можуть і повинні робити більше".

Останні заяви від Європи