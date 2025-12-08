Зокрема через те, що вони не витрачали потрібну кількість коштів на свою оборону раніше. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що для реальних змін Європа має зробити кілька кроків.

Дивіться також Більше, аніж просто теплий прийом: що чекає на Зеленського у Великій Британії

Чому Європа не готова захиститись від РФ?

Виконавчий директор зазначив, що зараз Європа є беззахисною, ілюзію безпеки створила 5 стаття НАТО. Перебуваючи під захистом США після Другої світової війни, європейці "розслабились" – втрачали на оборону менше, ніж 1% від ВВП, хоча мали витрачати 3%.

З приходом Дональда Трампа ситуація змінилась – американці не хочуть платити за безпеку Європи, адже мають свої бізнес-інтереси.

І найважливіше – наявність зброї не означає боєздатність Збройних сил Європи. Чи готові європейські військові загинути за території, які захищають? Є сумнів, що вони загалом боєздатні. Європейські політики усвідомлюють, що вони не готові гарантувати власну безпеку,

– наголосив він.

Зокрема, у Німеччині ухвалили новий закон про військовий обов'язок (передбачає збільшення чисельність війська до 260 тисяч військових та розширення резерву на ще 200 тисяч військових), на що молодь відреагувала протестами. Пендзин сказав, що це свідчить про те, що європейці не хочуть воювати та психологічно не готові до зрушень.

Європі потрібні зміни – створювати внутрішні безпекові структури, де в майбутньому мають бути країни, які підтримують та розділяють безпекові страхи європейського населення. Основою цієї структури має бути Україна,

– підкреслив він.

Цікаво! Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Сполучені Штати "справді просять" Європу самостійно подбати про власну оборону. Саме тому оборона має бути для Європи стратегічним пріоритетом і це потребує дій.

Виконавчий директор додав, що 2026 рік може бути роком світових змін, зокрема і в напрямку боєготовності Європи. Зокрема, це стосується фінансування європейськими країнами заробітної плати для українських захисників, які боронять всю Європу.

Війна Росії проти Європи: що відомо про загрозу?