В частности из-за того, что они не тратили нужное количество средств на свою оборону раньше. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что для реальных изменений Европа должна сделать несколько шагов.

Смотрите также Больше, чем просто теплый прием: что ждет Зеленского в Великобритании

Почему Европа не готова защититься от РФ?

Исполнительный директор отметил, что сейчас Европа является беззащитной, иллюзию безопасности создала 5 статья НАТО. Находясь под защитой США после Второй мировой войны, европейцы "расслабились" – теряли на оборону меньше, чем 1% от ВВП, хотя должны были тратить 3%.

С приходом Дональда Трампа ситуация изменилась – американцы не хотят платить за безопасность Европы, ведь имеют свои бизнес-интересы.

И самое важное – наличие оружия не означает боеспособность Вооруженных сил Европы. Готовы ли европейские военные погибнуть за территории, которые защищают? Есть сомнение, что они в целом боеспособны. Европейские политики осознают, что они не готовы гарантировать собственную безопасность,

– подчеркнул он.

В частности, в Германии приняли новый закон о воинской обязанности (предусматривает увеличение численности войска до 260 тысяч военных и расширение резерва на еще 200 тысяч военных), на что молодежь отреагировала протестами. Пендзин сказал, что это свидетельствует о том, что европейцы не хотят воевать и психологически не готовы к сдвигам.

Европе нужны изменения – создавать внутренние структуры безопасности, где в будущем должны быть страны, которые поддерживают и разделяют страхи безопасности европейского населения. Основой этой структуры должна быть Украина,

– подчеркнул он.

Интересно! Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Соединенные Штаты "действительно просят" Европу самостоятельно позаботиться о собственной обороне. Именно поэтому оборона должна быть для Европы стратегическим приоритетом и это требует действий.

Исполнительный директор добавил, что 2026 год может быть годом мировых изменений, в том числе и в направлении боеготовности Европы. В частности, это касается финансирования европейскими странами заработной платы для украинских защитников, которые защищают всю Европу.

Война России против Европы: что известно об угрозе?