Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что госсекретарь США Марко Рубио делает все, чтобы проявить лояльность к Дональду Трампу. Иногда случаются особенно комические случаи, как в ситуации с обувью. Президент США подарил Рубио слишком большие туфли, но тот все же их носил.

Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп свирепствует․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Как наладить отношения с США?

По словам Фесенко, Рубио убеждает, что США не связывают гарантии безопасности с выводом войск с Донбасса. Но буквально в прошлом году уже опубликовали так называемый "американский мирный план", где в первой версии говорилось о том, что эту территорию "отдадут" России.

Американцы говорят, что гарантии безопасности будут тогда, когда будет мирное соглашение. Но ведь ключевой момент в соглашении – вывод войск с Донбасса. Так что противоречий здесь нет. Кто здесь врет? Рубио. Это показывает его положение. Он борется за роль наследника Трампа и подстраивается под него,

– отметил Фесенко.

Обратите внимание! По словам Рубио, США не выдвигали Украине никаких требований по выводу войск с Донбасса. Такие утверждения являются "ложью". Во время обсуждений говорили лишь о том, что гарантии безопасности не могут вступить в силу до завершения войны.

В общем Соединенные Штаты давят на Украину с первых недель прихода Трампа на свой второй срок. Особенно четко это было видно во время событий по подписанию соглашения о полезных ископаемых. Тогда американцы давили на полную.

Штаты также фактически всегда давили во время мирных переговоров. Украина нормально это выдерживала, ведь США фактически не имеют значительного количества инструментов для давления.

Инструментарий давления ограничен. Мы не получаем финансовой и военной помощи. Мы фактически покупаем оружие и разведывательную информацию. Уже была информация, что Путин якобы предлагал Трампу отказаться помогать Ирану в обмен на то, чтобы США не помогала Украине. Но Штаты отказались,

– отметил Фесенко.

Важно, что США также получают от Украины значительное количество нужной информации. Речь идет как об использовании американского оружия и программного обеспечения, так и о реальных возможностях российского войска.

Вероятно, в ближайшие месяцы не будет никаких результатов в переговорном процессе. Но это не означает, что их нужно прекращать. Важно просто изменить повестку дня.

Я достаточно спокойно отношусь к этому давлению. Единственный путь изменить переговорную ситуацию – изменить повестку дня. Вместо темы Донбасса нужно говорить о прекращении огня. Наши пытаются подтолкнуть США к этому. Если же соглашение с Ираном о прекращении огня сработает, то тогда это будет весомый аргумент, чтобы говорить Штатам, чтобы они применили этот подход и у нас,

– сказал Фесенко.

