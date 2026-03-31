Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що держсекретар США Марко Рубіо робить усе, аби проявити лояльність до Дональда Трампа. Інколи трапляються особливо комічні випадки, як у ситуації зі взуттям. Президент США подарував Рубіо завеликі туфлі, але той все ж таки їх носив.

Як налагодити відносини зі США?

За словами Фесенка, Рубіо переконує, що США не пов'язують гарантії безпеки з виведенням військ з Донбасу. Але буквально минулого року вже опублікували так званий "американський мирний план", де в першій версії йшлося про те, що цю територію "віддадуть" Росії.

Американці кажуть, що гарантії безпеки будуть тоді, коли буде мирна угода. Але ж ключовий момент в угоді – виведення військ з Донбасу. Так що протиріч тут немає. Хто тут бреше? Рубіо. Це показує його становище. Він змагається за роль спадкоємця Трампа та підлаштовується під нього,

– зазначив Фесенко.

Зверніть увагу! За словами Рубіо, США не висували Україні жодних вимог щодо виведення військ з Донбасу. Такі твердження є "брехнею". Під час обговорень говорили лише про те, що гарантії безпеки не можуть набути чинности до завершення війни.

Загалом Сполучені Штати тиснуть на Україну з перших тижнів приходу Трампа на свій другий термін. Особливі чітко це було видно під час подій з підписання угоди про корисні копалини. Тоді американці тиснули на повну.

Штати також фактично завжди тиснули під час мирних переговорів. Україна нормально це витримувала, адже США фактично не мають значної кількості інструментів для тиску.

Інструментарій тиску обмежений. Ми не отримуємо фінансової та військової допомоги. Ми фактично купуємо зброю та розвідувальну інформацію. Вже була інформація, що Путін нібито пропонував Трампу відмовитися допомагати Ірану в обмін на те, аби США не допомагала Україні. Але Штати відмовилися,

– зауважив Фесенко.

Важливо, що США також отримують від України значну кількість потрібної інформації. Йдеться як про використання американської зброї та програмного забезпечення, так і про реальні можливості російського війська.

Ймовірно, у найближчі місяці не буде жодних результатів у переговорному процесі. Але це не означає, що їх потрібно припиняти. Важливо просто змінити порядок денний. Все ще можна виправити.

Я досить спокійно ставлюся до цього тиску. Єдиний шлях змінити переговорну ситуацію – змінити порядок денний. Замість теми Донбасу потрібно говорити про припинення вогню. Наші намагаються підштовхнути США до цього. Якщо ж угода з Іраном про припинення вогню спрацює, то тоді це буде вагомий аргумент, аби говорити Штатам, щоб вони застосували цей підхід і у нас,

– сказав Фесенко.

