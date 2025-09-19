Прежде всего, российский диктатор успешно приближается к своим первоначальным целям: положить конец глобальному доминированию США и разрушить мировой порядок после Второй мировой войны, передает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Почему Путин выиграет Третью мировую войну?

Сегодня эффективность НАТО оказалось под вопросом, а Совет Безопасности ООН не способен обеспечить глобальный мир. Эта новая ситуация позволяет Путину и китайскому лидеру Си Цзиньпину формировать многополярный мир.

Знаковой стала встреча диктаторов в Китае в начале сентября. Тогда Пекин представил документ под названием "Инициатива глобального управления". В нем высказано предложение создать новый мировой порядок Глобального Юга, в центре которого должен быть Китай.

Владимир Путин помогает Си достичь его целей, ведя широкомасштабную войну против Запада, выходящую далеко за пределы полей боев в Украине.

Главная задачей российского президента – разрушить единство НАТО. Атакуя дронами аэропорт в Польше, через которые поставляется оружие Украине, он открыто предупреждает команду Трампа и Брюссель: прекратите вооружать и поддерживать Киев.

Ранее Путин в основном осуществлял гибридные атаки на Европу в виде убийств, разрезания подводных кабелей, поджогов, вмешательства в выборы, взяток, глушения GPS гражданских и военных самолетов и тому подобное. Реакции Запада на эти действия России были недостаточны.

Нужны реальные действия НАТО, начиная с установления зоны запрета полетов над Западной Украиной. Зато Вашингтон и Брюссель слишком часто позволяют Путину получать стратегические победы по умолчанию,

– говорится в материале.

Вашингтон также облегчает победы Путину. Авторы статьи считают ошибочным подход Джо Байдена, который помогал Украине ровно столько, чтобы она смогла выжить. Еще более катастрофической является политика Дональда Трампа. Его администрация остановила работу государственных механизмов, которые боролись с российской дезинформацией, в частности в соцсетях. В марте США вышли из программы, которая расследует военные преступления России против Украины.

Вместо сдерживания преступлений против человечества, Вашингтон неизвестно поощряет их продолжение.

Путин также продолжает использовать мигрантов как оружие, чтобы дестабилизировать восточные члены НАТО. В августе Еврокомиссия сообщила, что отслеживает "рост количества рейсов между восточным Ливийским городом Бенгази и Минском". Считается, что союзник Путина, генерал Халифа Хафтар, ливийский военачальник, который контролирует большинство восточной Ливии, занимается торговлей беженцами.

Хафтар помогает Путину поставлять и оснащать его парамилитарные силы в африканской Сахеле, что является еще одной сферой борьбы Москвы против демократий и американского влияния. Это уже привело к потере важной военной базы США в Нигере.

В отсутствие американского лидерства другие правители, особенно мелкие диктаторы и военачальники, видят в России пример и начинают ее поддерживать или подражать ее действиям.

Колумнисты Марк Тот и Джонатан Свит считают, что Дональду Трампу стоит прислушаться к своим генералам, дипломатам и разведчикам. Он должен понять, что с Путиным договориться невозможно. Американскому лидеру следует восстановить мощь НАТО и использовать все инструменты национальной мощи для того, чтобы Россия проиграла в Украине.

Проигрыш в Третьей мировой войне Путину означает также поражение перед Си Цзиньпином. Если это произойдет, то единственным настоящим победителем станет Китай,

– подытожили авторы.

