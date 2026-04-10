Почему Германия приостановила новые правила для выезда мужчин?
В Минобороны Германии объяснили, что право на свободный выезд для этой категории граждан планируют официально закрепить общим указом, который опубликуют в Федеральном вестнике, а также внутренним административным регламентом.
В то же время в министерстве предупредили: ограничения могут вернуть, если ситуация с безопасностью ухудшится или военная служба станет обязательной. Для этого уже предусмотрено соответствующее законодательное регулирование.
Как сообщает BBC, министр обороны Борис Писториус отметил, что это решение действует только в мирное время, пока призыв в стране остается добровольным.
По его словам, норму могут активировать в случае кризиса. Сейчас никаких процедур получения разрешений на выезд не предусмотрено.
Писториус добавил, что в случае угрозы для Германии такая норма станет своеобразным "предостерегающим механизмом".
Что известно о разрешениях в Германии на выезд мужчин за границу?
Издание Berliner Zeitung писало, что с 2026 года в Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение для выезда за границу на более чем три месяца. Эти ограничения введены в рамках Закона о модернизации военной службы для формирования актуального военного реестра.
В Минобороны Германии позже объяснили, что требование разрешений на выезд для мужчин 17 – 45 лет не действует, ведь военная служба является добровольной. Министерство планирует уточнить правила, чтобы избежать неоднозначности.