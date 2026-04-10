Об этом пишет Die Welt.

Почему Германия приостановила новые правила для выезда мужчин?

В Минобороны Германии объяснили, что право на свободный выезд для этой категории граждан планируют официально закрепить общим указом, который опубликуют в Федеральном вестнике, а также внутренним административным регламентом.

В то же время в министерстве предупредили: ограничения могут вернуть, если ситуация с безопасностью ухудшится или военная служба станет обязательной. Для этого уже предусмотрено соответствующее законодательное регулирование.

Как сообщает BBC, министр обороны Борис Писториус отметил, что это решение действует только в мирное время, пока призыв в стране остается добровольным.

По его словам, норму могут активировать в случае кризиса. Сейчас никаких процедур получения разрешений на выезд не предусмотрено.

Писториус добавил, что в случае угрозы для Германии такая норма станет своеобразным "предостерегающим механизмом".

Что известно о разрешениях в Германии на выезд мужчин за границу?