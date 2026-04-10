Про це пише Die Welt.

До теми Вперше з часів Вермахту: Volkswagen повертається до виробництва озброєння

Чому Німеччина призупинила нові правила для виїзду чоловіків?

У Міноборони Німеччини пояснили, що право на вільний виїзд для цієї категорії громадян планують офіційно закріпити загальним указом, який опублікують у Федеральному віснику, а також внутрішнім адміністративним регламентом.

Водночас у міністерстві попередили: обмеження можуть повернути, якщо безпекова ситуація погіршиться або військова служба стане обов'язковою. Для цього вже передбачене відповідне законодавче регулювання.

Як повідомляє BBC, міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що це рішення діє лише у мирний час, поки призов у країні залишається добровільним.

За його словами, норму можуть активувати у разі кризи. Наразі жодних процедур отримання дозволів на виїзд не передбачено.

Пісторіус додав, що у випадку загрози для Німеччини така норма стане своєрідним "застережним механізмом".

Що відомо про дозволи в Німеччині на виїзд чоловіків за кордон?