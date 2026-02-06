Об этом Сергей Лавров заявил во время интервью для российского телеканала RT.

Что известно о странном заявлении чиновника?

По словам Лаврова, Европа заняла "бескомпромиссную позицию", которая заключается в том, что нужна "стратегическая победа над Россией".

Не буду скрывать, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые даже появляется здесь. И так подпольно контактируют,

– заявил глава МИД.

В то же время Лавров отметил, что заявления европейских лидеров во время таких закрытых, конфиденциальных контактов ничем не отличаются от того, что они говорят публично. Он сказал, что европейские лидеры повторяют те же призывы об окончании войны России против Украины и принятии "каких-то мер".

Какие еще были заявления Сергея Лаврова?