Про це Сергій Лавров заявив під час інтерв'ю для російського телеканалу RT.

Що відомо про дивну заяву чиновника?

За словами Лаврова, Європа зайняла "безкомпромісну позицію", яка полягає в тому, що потрібна "стратегічна перемога над Росією".

Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони телефонують, просять не оголошувати про ці розмови. Дехто навіть з’являється тут. І так підпільно контактують,

– заявив глава МЗС.

Водночас Лавров зазначив, що заяви європейських лідерів під час таких закритих, конфіденційних контактів нічим не відрізняються від того, що вони говорять публічно. Він сказав, що європейські лідери повторюють ті самі заклики про закінчення війни Росії проти України та вживання "якихось заходів".

Які ще були заяви Сергія Лаврова?