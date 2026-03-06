Политика президента США Дональда Трампа демонстрирует значительно более жесткое применение американской силы, что существенно ограничивает возможности Москвы влиять на глобальные события. Об этом говорится в материале New York Times.

Как Трамп ослабил путинских союзников?

На протяжении многих лет Кремль поддерживал антиамериканские режимы, в частности в Иране, Венесуэле и Кубе. Ранее Москва могла рассчитывать, что Вашингтон не будет открыто применять военную силу для устранения их лидеров. Однако ситуация резко изменилась.

Нынешняя политика США показывает готовность игнорировать международные ограничения и проводить агрессивные операции за рубежом. Несмотря на то, что Иран в начале российского вторжения в Украину поставлял Москве важные боевые беспилотники, Россия практически не вмешалась, когда США и Израиль нанесли удары по иранскому руководству и военной инфраструктуре.

Реакция Кремля ограничилась преимущественно дипломатическими заявлениями. Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо заявил, что конфликт вокруг Ирана не является войной России. В то же время американцы продолжают действовать. За короткое время США предприняли ряд резких шагов в отношении союзников России:

ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время военной операции;

захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро;

экономическая блокада против Кубы, направленная на устранение тамошнего президента Мигеля Диас-Канеля

Как российский диктатор теряет рычаги влияния?

Путин постепенного теряет имидж самого рискованного игрока на международной арене. Аналитики отмечают, что в течение многих лет он формировал свое влияние через готовность к риску, неожиданные действия и применение силы.

Однако нынешние шаги главы Белого дома фактически превзошли эту модель. Поэтому Путин уже не имеет возможности не только активно противостоять США, но даже помочь собственным партнерам.

Теперь он больше не самый плохой парень в городе. Он больше не способен внушать страх так, как надеялся. Этот лейтмотив перешел к Трампу. И поэтому Путин выглядит, в некотором смысле, немного жалко,

– высказался аналитик по России и бывший австралийский дипломат в Москве Бобо Ло.

На самом деле Россия имеет очень мало ресурсов, чтобы оказать поддержку Ирану. Значительная часть ее военных сил уже задействована в войне против Украины. Кроме того, серьезные проблемы в самом Иране экономический кризис, политические конфликты и проникновение иностранных спецслужб значительно ослабили страну еще до начала ударов. Поэтому даже совместные действия России и Китая вряд ли могли бы существенно изменить ситуацию.

К слову, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в комментарии 24 Каналу высказал подобное мнение о полном разрушении авторитета Путина и его влияния на государства. Например, Азербайджан и Армения когда-то были пророссийскими, а теперь стали проамериканскими.

Что известно об обратной стороне позиции Трампа?

Несмотря на пассивность в нынешнем конфликте, Кремль может делать ставку на долгосрочную стратегию. Трамп четко дал понять, что он не обязательно намерен отстранить от должностей пророссийские власти стран, где проводил интервенции. Это оставляет шанс, что пророссийские элиты сохранят власть, а Москва сможет поддерживать с ними отношения.

Более того, некоторые действия Вашингтона даже помогают России. Речь идет о публичных конфликтах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сокращение программ международной помощи США, а также атаки на медиа, которые Москва считает инструментами американского влияния.

Также важную роль играют споры внутри НАТО, например из-за заявлений Трампа о возможности взятия под контроль Гренландии. Они могут ослабить альянс, что давно является стратегической целью Кремля. Именно поэтому, как подчеркивают эксперты, российский диктатор воздерживается от критики Трампа. Для него главное – получить выгодный результат в войне против Украины.

