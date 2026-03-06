Політика президента США Дональда Трампа демонструє значно жорсткіше застосування американської сили, що суттєво обмежує можливості Москви впливати на глобальні події. Про це йдеться в матеріалі New York Times.

До теми Обіцяв закінчити усі війни, а сам ударив по 8 країнах: Time викрив "миролюбство" Трампа

Як Трамп ослабив Путінських союзників?

Упродовж багатьох років Кремль підтримував антиамериканські режими, зокрема в Ірані, Венесуелі та Кубі. Раніше Москва могла розраховувати, що Вашингтон не буде відкрито застосовувати військову силу для усунення їхніх лідерів. Однак ситуація різко змінилася.

Нинішня політика США показує готовність ігнорувати міжнародні обмеження і проводити агресивні операції за кордоном. Попри те, що Іран на початку російського вторгнення в Україну постачав Москві важливі бойові безпілотники, Росія практично не втрутилася, коли США та Ізраїль завдали ударів по іранському керівництву та військовій інфраструктурі.

Реакція Кремля обмежилася переважно дипломатичними заявами. Речник Кремля Дмитро Пєсков прямо заявив, що конфлікт навколо Ірану не є війною Росії. Водночас американці продовжують діяти. За короткий час США здійснили низку різких кроків щодо союзників Росії:

ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час військової операції;

захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро;

економічна блокада проти Куби, спрямована на усунення тамтешнього президента Мігеля Діас-Канеля

Як російський диктатор втрачає важелі впливу?

Путін поступового втрачає імідж найризикованішого гравця на міжнародній арені. Аналітики відзначають, що протягом багатьох років він формував свій вплив через готовність до ризику, несподівані дії та застосування сили.

Однак нинішні кроки очільника Білого дому фактично перевершили цю модель. Тож Путін уже не має можливості не лише активно протистояти США, а навіть допомогти власним партнерам.

Тепер він більше не найгірший хлопець у місті. Він більше не здатний вселяти страх так, як сподівався. Цей лейтмотив перейшов до Трампа. І тому Путін виглядає, в деякому сенсі, трохи жалюгідно,

– висловився аналітик по Росії і колишній австралійський дипломат у Москві Бобо Ло.

Насправді Росія має дуже мало ресурсів, щоб надати підтримку Ірану. Значна частина її військових сил уже задіяна у війні проти України. Крім того, серйозні проблеми в самому Ірані економічна криза, політичні конфлікти та проникнення іноземних спецслужб значно послабили країну ще до початку ударів. Тому навіть спільні дії Росії та Китаю навряд чи могли б істотно змінити ситуацію.

До слова, колишній очільник МЗС України Володимир Огризко у коментарі 24 Каналу висловив подібну думку про цілковите руйнування авторитету Путіна та його впливу на держави. Наприклад, Азербайджан і Вірменія колись були проросійськими, а тепер стали проамериканськими.

Що відомо про зворотній бік позиції Трампа?

Попри пасивність у нинішньому конфлікті, Кремль може робити ставку на довгострокову стратегію. Трамп чітко дав зрозуміти, що він не обов'язково має намір усунути з посад проросійські влади країн, де проводив інтервенції. Це залишає шанс, що проросійські еліти збережуть владу, а Москва зможе підтримувати з ними відносини.

Ба більше, деякі дії Вашингтона навіть допомагають Росії. Йдеться про публічні конфлікти Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, скорочення програм міжнародної допомоги США, а також атаки на медіа, які Москва вважає інструментами американського впливу.

Також важливу роль відіграють суперечки всередині НАТО, наприклад через заяви Трампа про можливість взяття під контроль Гренландії. Вони можуть послабити альянс, що давно є стратегічною метою Кремля. Саме тому, як підкреслюють експерти, російський диктатор утримується від критики Трампа. Для нього головне – отримати вигідний результат у війні проти України.

Що кажуть у США про мирну угоду України та Росії?