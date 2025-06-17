На эту тему на ютубе 24 Канала разговаривали с исполнительным директором Renew Democracy Initiative Уриэлем Эпштейном. По его словам, все же в основном Украине и Израилю передают совсем другое оружие. Наше государство использует F-16. Израиль – уже F-35. Хотя, конечно, тут есть вопросы по ПВО.

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Что будет с военной помощью для Украины

Как отметил Эпштейн, главная проблема в том, что Дональд Трамп отворачивался от помощи нашему государству еще до обострения конфликта между Ираном и Израилем. Хуже, что он воспринимает Украину и Россию как два врага, которые решили себе повоевать. Он упорно не видит того, что Путин безосновательно начал полномасштабную войну.

Пока военные контракты, которые подписали еще во времена Байдена, продолжают действовать. Дальше многое будет зависеть от Европы. Если союзники дадут деньги, то Украина могла бы покупать оружие у США. Но и тут важно, чтобы Трамп позволил это делать.

Я думаю, что Трамп не откажется от того, чтобы вы покупали оружие. А конфликт Израиля против Ирана не изменит американскую позицию по Украине. Все будет так, как и на прошлой неделе. И есть даже шанс, что позиция улучшится,

– подчеркнул Эпштейн.

В частности, та же организация Renew Democracy Initiative, которую представляет Эпштейн, работает над тем, чтобы США и в дальнейшем помогали Украине. Ведь и наше государство, и Израиль борются против диктатуры и терроризма.

Республиканцы должны понять – если они хотят поддерживать Израиль, то и вас тоже должны поддерживать. Удары Израиля бьют по военным возможностям Ирана. Это ослабляет союз диктаторов. А Трамп уважает сильных. Действия Украины ослабляют Путина. И есть шанс, что Штаты изменят свою позицию, а Трамп не будет так положительно относиться к Путину,

– отметил Эпштейн.

Напомним, недавно Штаты перенаправили подрывники к ракетам, которые должна была получить Украина для сбивания "Шахедов". Они отправили их своим войскам на Ближнем Востоке.