На цю тему на ютубі 24 Каналу розмовляли з виконавчим директором Renew Democracy Initiative Уріелем Епштейном. За його словами, все ж таки здебільшого Україні та Ізраїлю передають зовсім іншу зброю. Наша держава використовує F-16. Ізраїль – вже F-35. Хоча, звісно, тут є питання щодо ППО.

Читайте також Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами: що відомо на цей момент

Що буде з військовою допомогою для України

Як наголосив Епштейн, головна проблема в тому, що Дональд Трамп відвертався від допомоги нашій державі ще до загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Найгірше, що він сприймає Україну та Росію як два вороги, які вирішили собі повоювати. Він вперто не бачить того, що Путін безпідставно розпочав повномасштабну війну.

Поки що військові контракти, які підписали ще за часів Байдена, продовжують діяти. Далі багато що залежатиме від Європи. Якщо союзники дадуть гроші, то Україна могла б купувати зброю у США. Але й тут важливо, аби Трамп дозволив це робити.

Я думаю, що Трамп не відмовиться від того, аби ви купували зброю. А конфлікт Ізраїлю проти Ірану не змінить американську позицію щодо України. Все буде так, як і минулого тижня. І є навіть шанс, що позиція покращиться,

– підкреслив Епштейн.

Зокрема, та ж організація Renew Democracy Initiative, яку представляє Епштейн, працює над тим, аби США і надалі допомагали Україні. Адже і наша держава, і Ізраїль борються проти диктатури і тероризму.

Республіканці мають зрозуміти – якщо вони хочуть підтримувати Ізраїль, то і вас теж мають підтримувати. Удари Ізраїлю б'ють по військових можливостях Ірану. Це послаблює союз диктаторів. А Трамп поважає сильних. Дії України послаблюють Путіна. І є шанс, що Штати змінять свою позицію, а Трамп не буде так позитивно ставитися до Путіна,

– зазначив Епштейн.

Нагадаємо, нещодавно Штати перенаправили підривники до ракет, які мала отримати Україна для збиття "Шахедів". Вони відправили їх своїм військам на Близькому Сході.