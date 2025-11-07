Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что ситуация с потенциальной встречей Трампа и Путина не является такой простой, как может показаться. Президент США не хочет стать на те же грабли.

Стоит ли ожидать встречи Трампа с Путиным в ближайшее время?

Как отметил Рейтерович, сейчас трудно найти хотя бы какие-то аргументы в пользу того, почему Трамп захочет встретиться с Путиным. Президент США сделает это только в том случае, если Россия действительно будет готова к прекращению огня. Все остальное является пощечиной для Трампа.

Трамп уже встречался с Путиным на Аляске. И на самом деле ничего хорошего для Трампа из этого не вышло.

Это было очень помпезно для Путина. Но что из этого получил Трамп? Только волну хейта от американских медиа, что Трамп выглядел слабо. И видно, что это его возмутило. Поэтому Трамп, если и согласится на встречу, то там должны предметно говорить о прекращении огня. Я сейчас таких сигналов от России не вижу,

– сказал Рейтерович.

Возможно, сейчас идут определенные подковерные договоренности. Но на самом деле не похоже на то, что Трамп готов снова встретиться с Путиным.

Обратите внимание! В октябре после телефонного разговора Трамп объявили о намерении в ближайшее время провести встречу с Путиным в Будапеште. Подготовку к переговорам согласовывали на уровне госсекретаря Марком Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. После их телефонного разговора все отменили. Рубио увидел, что Россия не хочет идти на компромиссы.

