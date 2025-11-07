Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що ситуація з потенційною зустріччю Трампа і Путіна не є такою простою, як може здаватися. Президент США не хоче стати на ті ж самі граблі.

Чи варто очікувати на зустріч Трампа з Путіним найближчим часом?

Як наголосив Рейтерович, зараз важко знайти хоча б якісь аргументи на користь того, чому Трамп захоче зустрітися з Путіним. Президент США зробить це лише в тому випадку, якщо Росія дійсно буде готова до припинення вогню. Все інше є ляпасом для Трампа.

Трамп вже зустрічався з Путіним на Алясці. І насправді нічого доброго для Трампа з цього не вийшло.

Це було дуже помпезно для Путіна. Але що з цього отримав Трамп? Лише хвилю хейту від американських медіа, що Трамп виглядав слабко. І видно, що це його обурило. Тому Трамп, якщо й погодиться на зустріч, то там мають предметно говорити про припинення вогню. Я зараз таких сигналів від Росії не бачу,

– сказав Рейтерович.

Можливо, зараз йдуть певні підкилимні домовленості. Але насправді не схоже на те, що Трамп готовий знову зустрітися з Путіним.

Зверніть увагу! У жовтні після телефонної розмови Трамп оголосили про намір найближчим часом провести зустріч з Путіним в Будапешті. Підготовку до переговорів узгоджували на рівні держсекретаря Марком Рубіо та глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Після їхньої телефонної розмови усе скасували. Рубіо побачив, що Росія не хоче йти на компроміси.

