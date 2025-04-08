Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, заметив, что Владимир Путин как раз таки "добивался" отсутствия войск США для осуществления будущей агрессии. Между тем Европа является слабой и не имеет собственной армии.

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Какая может быть угроза в выводе войск США

Политолог объяснил, что американские солдаты в Европе – лучшая для нее гарантия безопасности. Их вывод фактически "дает Путину то, чего он хотел". Если войск США не будет в том месте, где Россия планирует агрессию, вряд ли Кремлю что-то помешает это сделать. Европа же в короткой перспективе не решит вопросы и вызовы по своей безопасности.

Пока что вывод войск формулируется как оптимизация, то есть США меняют свой приоритет на Индийско-тихоокеанский регион. Думаю, все проще – США просто хотят уменьшить присутствие в компоненте европейской безопасности,

– подчеркни он.

Сейчас на территории Европы, а именно в Польше и странах Балтии, находятся примерно 100 тысяч военных. Вашингтон принял решение вывести 10 тысяч, что является половиной от контингента, который развернул Джо Байден в 2022 году для укрепления стран, граничащих с Украиной. По мнению Буряченко, это лишь первый шаг США.

Обратите внимание! Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение о выводе американских военных из аэропорта "Ясенка" было принято в июле 2024 года на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Сейчас к защите хаба привлечены военные из Германии, Норвегии, Великобритании и других стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте теперь должен объяснить, почему Белый дом выводит или передислоцирует свой контингент из Европы, а также объяснить Альянсу важность увеличения выплат на обороноспособность.

Рютте сейчас не позавидуешь. В Европе нет организации которая могла бы осуществлять координацию Вооруженных Сил стран НАТО и ЕС. Нет армии ЕС,

– сказал политолог.

Он добавил, что Европа хочет знать от США, как будет меняться американский контингент у нее на территории. За это европейцы будут платить до тех пор, пока не смогут организовать собственную действенную институцию.